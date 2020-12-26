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15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çan şahsın kimliği, DNA tespiti belirlenecek

İHA

15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çan şahsın kimliği, DNA tespiti belirlenecek

Diyarbakır'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden şahsın 15 yıldır 3 cinayetten sorumlu olarak aranan Ahmet Ç. olduğu belirtildi. Şahsın kimliğinin yapılacak DNA tespiti ile belirleneceği öğrenildi.
İddiaya göre 15 yıl önce 3 kişinin ölümünden sorumlu olan firarı Ahmet Ç., geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalandı. 15 yıldır Haşim Ç.'nin sahte kimliği ile yaşamını sürdüren Ahmet Ç., Memorial Dicle Hastanede tedavisi sürerken durumunun ağırlaşması sonucu yoğun bakım servisine kaldırıldı. Ahmet Ç., dün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı
Sahte kimlik iddiasıyla ilgili kasten adam öldürme suçundan aranan Ahmet Ç. olduğu ve sahte kimlikle işlemlerini yaptırdığı iddiası üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında olay yeri inceleme ekipleri tarafından kimlik tespiti amacıyla DNA testi yapılabilmesi için zanlıdan kan örneği ve parmak izi alınarak fotoğraflama çalışması yapıldı.
Haşim Ç. adına taşıdığı sahte kimliğin Ahmet Ç. kimlik fotokopisi ile hastaneye giriş yaptığını öğrendiğini söyleyen sahte kimlik sahibi polise verdiği ifadede, konudan haberi olmadığı ve 2014'te kimliğini kaybettiğini aktararak aynı yıl içerisinde yeni kimlik çıkardığını ve kimliğinin hastanede kullanılmasıyla ilgisinin bulunmadığını söylediği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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