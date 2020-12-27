Anneleri ölen yavru köpeklere hayvanseverler sahip çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anneleri ölen yavru köpeklere hayvanseverler sahip çıktı

İHA

Anneleri ölen yavru köpeklere hayvanseverler sahip çıktı

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde anneleri ölen yavru köpeklere hayvanseverler sahip çıktı.
Çüngüş’te anneleri ölen 6 yavru köpeği gören çevredeki vatandaşlar hemen harekete geçti. Markete gidip süt ve su alan duyarlı vatandaşlar hayvanların karnını doyurduktan sonra onlar için yuva yaptı. Hayvanların ihtiyaçlarını gideren Selçuk Demir ve Mehmet Altın, yavru köpekleri yalnız görünce çok etkilendiklerini söyledi. Demir ve Altın, “Köpeklerin yalnız olduğunu görünce markete gidip süt ve su alıp karınlarını doyurduk. Annelerinin öldüğünü öğrendik. Köpekleri korumamız altına aldık ve onlara barınak yaptık. Elimizden geldiği kadar bu hayvanlara bakacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Metruk binadan demir çıkarırken göçük altında kalmıştı, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Metruk binadan demir çıkarırken göçük altında ...
'Evlat nöbeti'ne, kısıtlamanın ikinci gününde kaldıkları otelde devam ettiler
YEREL HABERLER 'Evlat nöbeti'ne, kısıtlamanın ikinci gününde ...
Diyarbakır'a su ileten çelik boru yırtıldı, DİSKİ'nin zamanında müdahalesiyle kentte su sorunu yaşanmadı
YEREL HABERLER Diyarbakır'a su ileten çelik boru yırtıldı, DİSKİ'nin ...
Kulp’taki Deliklitaş Mağarası ziyaretçilerini bekliyor
YEREL HABERLER Kulp’taki Deliklitaş Mağarası ziyaretçilerini ...
'Yeğenimi hastaneye götürüyorum' dediği otomobilden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER 'Yeğenimi hastaneye götürüyorum' dediği otomobilden ...
20 yıllık ulaşım çilesine 20 günde son verdi
YEREL HABERLER 20 yıllık ulaşım çilesine 20 günde son verdi
Diyarbakır’da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarihi mekanlar boş kaldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ...
Beşir Derneği'nden Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım
YEREL HABERLER Beşir Derneği'nden Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi ...
Bakan Pekcan Diyarbakır'daki STK temsilcilerini dinledi
YEREL HABERLER Bakan Pekcan Diyarbakır'daki STK temsilcilerini ...
Evlat nöbetindeki aileler HDP’li vekillerin Demirtaş açıklamalarına tepki gösterdi
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler HDP’li vekillerin Demirtaş ...
Yenişehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Hem korona virüs ile mücadele ettiler hem de 800 bini aşkın hastaya hizmet verdiler
YEREL HABERLER Hem korona virüs ile mücadele ettiler hem de 800 bini ...
Elazığ’daki deprem Diyarbakır’dan da hissedildi
YEREL HABERLER Elazığ’daki deprem Diyarbakır’dan da hissedildi
Polisi görünce kaçtı, otomobilin altına uyuşturucu saklarken yakalandı
YEREL HABERLER Polisi görünce kaçtı, otomobilin altına uyuşturucu ...
15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çan şahsın kimliği, DNA tespiti belirlenecek
YEREL HABERLER 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ...
Metruk evde atık toplayan genç, duvarın çökmesiyle ağır yaralandı
YEREL HABERLER Metruk evde atık toplayan genç, duvarın çökmesiyle ...
Misli.com 2. Lig: Amedspor: 3 - Sancaktepe Futbol Kulübü: 1
YEREL HABERLER Misli.com 2. Lig: Amedspor: 3 - Sancaktepe Futbol ...
Kısıtlamada, metruk binada demir çıkaran genç göçük altında kaldı
YEREL HABERLER Kısıtlamada, metruk binada demir çıkaran genç göçük ...
'Evlat nöbeti'ne, kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde devam ettiler
YEREL HABERLER 'Evlat nöbeti'ne, kısıtlama nedeniyle kaldıkları ...
Diyarbakır'da çöp toplama aracı devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da çöp toplama aracı devrildi: 3 yaralı
Evlat nöbetindeki aileler kısıtlamaya rağmen eylemlerini sürdürüyor Kaçırılan er Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş, ailelerin eylemini kitaplaştırdı
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler kısıtlamaya rağmen ...
Diyarbakır'da bir grup, farkındalık oluşturmak için araçlarına maske taktı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bir grup, farkındalık oluşturmak için ...
Silvan'da çöp toplama aracı devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Silvan'da çöp toplama aracı devrildi: 3 yaralı
Diyarbakır'da 'Saçım Saçın Olsun' kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'Saçım Saçın Olsun' kampanyası ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X