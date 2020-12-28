TOBB'den Diyarbakır’a tablet desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ülke genelinde maddi imkanı olmayan 30 bin öğrenci için temin ettiği klavyeli tablet dağıtımı Diyarbakır’da da gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından pandemide online eğitim gören, maddi imkanı olmayan 30 bin öğrenci için temin edilen klavyeli tabletler oda ve borsalar aracılığı ile il, ilçe milli eğitim müdürlüklerine dağıtılmaya başlandı. 30 bin öğrenciye yapılan klavyeli tablet desteği ile ilgili TOBB Başkanı Musafa Rifat Hisarcıklıoğlu, geleceğin güvencesi olarak gördükleri gençlerin eğitimini çok önemsediklerini söyledi. Başkan Hisarcıkoğlu, "Bir taraftan ülkemizin ekonomisini büyütmeye çalışırken, bütün çocuklarımızın eğitim ve öğretim programlarına erişebilmeleri için eğitime yatırım yapmayı da ihmal etmedik. TOBB camiası olarak ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 30 bin adet klavyeli tablet temin ettik. 81 ilde 365 Oda ve Borsamız, öğrencilerimize dağıtılmak üzere tabletleri İl, İlçe Milli Eğitime teslim ediyor" dedi.

TOBB tarafından Diyarbakır’a gönderilen tabletler Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ile Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil tarafından Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan’a teslim edildi. Tablet desteği ile ilgili ortak açıklama yapan DTSO Başkanı Mehmet Kaya ile DTB Başkanı Engin Yeşil, TOBB camiasının bugüne kadar sosyal projeler ile eğitime her zaman en büyük desteği veren kuruluşların başında yer aldığını belirterek, çatı kuruluşu olan TOBB’nin eğitime bu tür projeler ile vermiş olduğu desteklere önem verildiği belirtildi.

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