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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden 180 personel ve 44 araçla temizlik çalışması

İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden 180 personel ve 44 araçla temizlik çalışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek 4 merkez ilçenin cadde, kaldırım ve sokaklarında temizlik çalışması yürüttü.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, salgınının gündeme geldiği ilk andan itibaren özveri ile vatandaşların sağlığını korumaya yardımcı olmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, kentte yaşayan vatandaşların 2021 yılına daha temiz ve sağlıklı girmesi için korona virüs önlemleri kapsamında ülke genelinde ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek 4 merkez ilçenin cadde, kaldırım ve sokaklarında temizlik çalışması yürüttü. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 180 personel ve 44 araçla Yenişehir, Kayapınar, Sur ve Bağlar ilçelerinin caddelerinde ilk etapta çevreye gelişi güzel atılan atıklardan arındırdı. Toplanan atıklar bertaraf edilmek üzere Karacadağ Çöp Depolama Sahası’na nakledildi. Atıklardan arındırılan sokaklar daha sonra tazyikli su ile yıkandı.

Hastaneler ve kamu kuruluşları dezenfekte ediliyor
Salgın sebebiyle yoğun bir çalışma içerisinde olan sağlık çalışanlarının virüs riskinden uzak tutulmasına katkı sağlamak için Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı personeli, tüm dezenfekte ekipleriyle kentteki hastanelerde hijyen çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarda, okul ve park gibi halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda, virüslerin bulunma ihtimaline karşı önleyici tedbir olarak dezenfekte ve yıkama çalışmalarını ise her gün aralıksız devam ediyor.

"Çalışmalarımız aralıksız devam edecek"
Yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik İşleri Şube Müdürü Mehmet Baran, yaklaşan yeni yıla hazırlık çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek kentteki ana arterlerde, sokaklarda ve kaldırımlarda temizlik çalışmalarını artırdıklarını söyledi. Baran, "Bu hafta sonu başlayan çalışmalarımız bugün Gazi Caddesinde devam ediyor. Çalışma kapsamında 180 personel, 4 yol yıkama ve temizleme aracı, 10 mini kaldırım süpürme ve temizleme aracı, 8 büyük sıkıştırma aracı ile yoğun bir şekilde çalışarak cadde, sokak ve kaldırımları yıkayarak vatandaşlarımıza daha temiz ve steril ortam sunacağız. Çalışmalarımız günlük ve haftalık belirlenen periyotlarla kent genelinde aralıksız devam edecek" dedi.

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