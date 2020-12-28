Kulplu çocuklar, el yapımı kayıklarla su birikintisinin tadını çıkardı

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde çocuklar, kendileri tarafından yapılan kayıklarla su birikintilerinin üzerine çıkıp güneşli havanın keyfini çıkarıyor.

Pandemi sonrası başlayan kısıtlamalardan bunalan çocuklar 3 saatlik sokağa çıkma izinlerinde yaptıkları el yapımı kayıklarla yol kenarında biriken yağmur sularında ilerleyip güneşli havalarda kışın keyfini çıkarıyor. Uzunova Mahallesinde yaşayan çocuklar, "Köyümüzde park ve mesire alanları olmadığı için eğlenecek yerimiz yok. Biz de canlı dersler sona erdiğinde hava da güneşli olunca yaptığımız kayıklarla eğleniyoruz" dedi.

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