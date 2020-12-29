Vergi yapılandırmasında son günlere girildi

Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Ramazan Yaşar, yapılandırmada son dönemlere girildiğini belirterek borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşları uyardı.

Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Yaşar, 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlayarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Kanun ile ilgili başvuruların, 17 Kasım 2020 tarihinden itibaren elden, posta ve internetten alınmaya başlandığını, bu başvuruların 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edeceğini söyledi. Yaşar, “Yapılandırma kapsamına, gelir vergisi, kurumlar vergisi, geçici vergi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, tapu harcı, karar harcı ve ilam harcı gibi ücretlilerde asgari geçim indirimi, ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi borçları, doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken alacaklar, iaşe bedelleri, maden kanuna istinaden alınan devlet hakkı bedelleri, idari para cezaları, gibi birçok vergi ve para cezaları ile bunlara ilişkin cezalar, gecikme faizi ve gecikme zammı girmektedir. Borcu olan vatandaşlarımız ve mükellefimize taksit ve ödeme kolaylığı sağlayan kanunun, son başvuru tarihi 31 Aralık 2020’dir. Korona virüs pandemisi nedeniyle vatandaşlarımızın sağlıklarının riske edilmemesi amacıyla, başvuruların interaktif vergi dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda ya da posta yoluyla yapılması, ödemelerin de kredi kartı veya banka kartı ile interaktif vergi dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususunu bir kez daha hatırlatmak isteriz” dedi.

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