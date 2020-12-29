DTSO WhatsApp destek hattı kuruldu

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Genel Sekreteri Ferdani Gökdere, üyelerin ihtiyaçlarına cevap olmak ve yaşadıkları sıkıntıları hızlıca çözmek amacıyla WhatsApp destek hattı uygulamasına geçtiklerini söyledi.

DTSO WhatsApp destek hattı ile ilgili açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Gökdere, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerin işlemlerinin aksamadan ve hızlı bir şekilde ilerleyebilmesi amacıyla WhatsApp destek hattını hayata geçirdiklerini ifade etti. Gökdere, “Üyelerimiz, bu hizmet kapsamında görüş, dilek, öneri ve sorularını odamıza iletebilecekler. Destek hattı, WhatsApp uygulaması ile çalışacak olup, yapılacak yazışmalarla bilgi alışverişi şeklinde ilerleyecektir. Üyelerimiz pandemi sürecinde online hizmetler ile ilgili yaşadığı sıkıntılara buradan çözüm bulabilecekler. Ayrıca üyelerimiz pandemiden kaynaklı odamızda yoğunluğun yaşanmaması açısından online hizmet verdiğimiz erandevu, ebelge, eaidat ödeme gibi işlemler için WhatsApp destek hattından teknik destek alabilirler. Uygulama mesai saatleri içinde aktif çalışacak olup, mesai saati dışında soru sormanız halinde mümkün olan en kısa sürede sizlere geri dönüş sağlanacaktır. DTSO WhatsApp destek hattının üyelerimizin odamıza hızlı ve kolayca ulaşmaları ve hizmetlerimizden etkin bir şekilde faydalanmasında ve doğru bilgiye hızlıca ulaşmasında büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

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