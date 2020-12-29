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HDP önünde evlat nöbeti tutan Aysun Adıyaman: "PKK İslam’ı karalamaya çalışıyor"

İHA

HDP önünde evlat nöbeti tutan Aysun Adıyaman: "PKK İslam’ı karalamaya çalışıyor"

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti eylemi 484’üncü gününe girdi. Evlat nöbetine devam eden Aysun Adıyaman PKK’nın Kürtlük davası gütmediğini, İslam’ı karalamaya çalıştığını söyledi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 484'üncü gününde de devam ediyor. Terör örgütü PKK mensupları tarafından 9 yaşındayken dağa kaçırılan Hamza’nın ablası Aysun Adıyaman, evlat nöbetine Hakkari’den annesiyle katıldığını, evlatlarını HDP’den istediklerini söyledi.

"Kürtlük davası değil İslam’ı karalamaya çalışıyorlar"
HDP'li vekillerin kendi çocuklarına kuzu eti yedirirken, kaçırılan çocuklara domuz eti yedirdiklerini belirten Aysun Adıyaman, PKK’nın Ermenileri savunduğunu, dağa kaçırılan çocukların dinden çıkarıldığını kaydetti. Adıyaman, "HDP'liler güya Kürtleri için meclisteler, bu Kürtlüğe yönelik değil dine yönelik bir şey. Kandırılıp dağa götürülen her çocuk, önce dinden çıkartılıyor, bu tamamen İslam’ı karalamaya yönelik bir mücadele. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın Ermeni asıllı olduğunu biliyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan savaşırken PKK Ermenistan’ın savundu, bunlar da bunun açık kanıtı. Kürt'ün dinle bir problemi yok, hepsi Müslüman, bu tamamen Türkiye Cumhuriyetinin Müslüman kesimine yönelik bir saldırı. HDP milletvekilleri kendi çocuklarına kuzu eti yedirirken, kardeşime ve kaçırılan çocuklara domuz etti yediriyorlar. Bu Müslümanlığa ve dini karalamaya yönelik bir şey, Kürtlükle alakası yok bu durumun" dedi.

"Çocukların kalemleri ellerinden alındı"
HDP'li vekil Remziye Tosun'un tableti olmayan çocukların eğitiminin yarıda kaldığı açıklamalarına tepki gösteren Adıyaman, kaçırılan çocukların ellerinden kalemleri ve yaşam haklarının alındığını söyledi. Adıyaman, "Remziye Tosun bir yerde çocuğun birini tableti olmadığı için eğitiminin yarıda kaldığını dile getirmiş. Bunca çocuk ve özellikle 9 yaşındaki kardeşimin kalemini ellerinde alırken, onunda eğitimi yarıda kaldı, bunlar bir çocuğa tablet isteyerek kendilerini aklayacaklarını düşünüyorlar. Ama bunca çocuğun eğitim hayatını sonlandırdılar, yaşama hakkını ellerinden aldılar" diye konuştu.

"AİHM kendi çıkarları için karar aldığını açıkça kanıtladı"
AİHM’nin Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini isteyerek aileleri görmezden geldiğini belirten Adıyaman, bunun kendi çıkarları için karar aldıklarının açık kanıtı olduğunu kaydetti. Adıyaman, "Kardeşim HDP ve yandaşları tarafından para karşılığı PKK’ya satıldı. Annemle birlikte geldik, evlat nöbetini sürdürmekte kararlıyız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş için beraat kararı alınmasını istemesi, bunca anne ve baba 15 aydır evlatlarının HDP ve yandaşları tarafından dağa kaçırıldığını avazı çıktığı kadar Selahattin Demirtaş tarafından kaçırıldığını dile getiriyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunca cana sebep olan, yaşama hakkını elinden alan çocukların suçlusunu serbest bırakılmasını isterken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin susması kendi çıkarları doğrultusunda karar aldığının açık kanıtıdır" şeklinde konuştu.

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