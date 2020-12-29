Hazro’da cami, taziye evi ve okul bahçeleri parke taşı ile döşendi

Diyarbakır’ın Hazro İlçe Belediyesince kırsal mahallelerin tamamındaki cami, taziye evi ve okul bahçelerinde başlatılan parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı.

Hazro Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar'ın talimatı kapsamında harekete geçen belediye ekipleri, kırsal mahallelerde parke taşı çalışması başlattı. Bu kapsamda kırsal mahallelerde bulunan cami, taziye evi ve okul bahçelerine parke taşı döşendi. Geçtiğimiz aylarda başlatılan çalışmalar kapsamında ilçedeki cami, taziye evi ve okul bahçelerinin tamamı parke taşı ile döşendi.

Konu ile ilgili bilgi veren Hazro Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, kent merkezi ve kırsal mahallelerdeki cami, taziye evi ve okul bahçelerini parke taşı ile döşediklerini söyledi. Kaymakam Vardar, “Hazro'nun kırsal mahallelerinde cami, taziye evi ve okul bahçelerine parke taşı çalışması yapıldı. Toplamda 37 bin metrekare parke taşı döşendi. Çalışmalarımızı tamamladık. İşin toplam maliyeti 947 bin 200 liraydı. İlçe halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.