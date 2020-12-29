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Deprem anında yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı

İHA

Deprem anında yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı

Elazığ’da önceki gün meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır'da da hissedildi. Diyarbakır'da bir lokantada ve ara sokakta bulunan vatandaşların deprem anındaki panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Elazığ’da önceki gün meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır’da korku ve paniğe neden oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, deprem anında paniğe kapılan vatandaşların hızla iş yeri ve sokak arasını terk ettiği görüldü.

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