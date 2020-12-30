Bismilli kadınlar ürettikleri çilekleri satıp, gelir elde edecek



Serhat ÖZDEMİRBurak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde belediye tarafından kadınların istihdamına yönelik kurulan kadın kooperatifi üyeleri tarafından 5 bin 700 metrekarelik alan üzerine 25 bin çilek fidesi ekildi. Kooperatife üye 60 kadının, ürettikleri çileklerden elde edilecek gelir yine kadınlara verilecek. Tarlada çalışan Sultan Cengiz (28), "Kendi üretimimi yaparak satışımı yapacağım. Ekimi yaptık. Allah'ın izniyle üretip satışa çıkaracağız" dedi.

Bismil Belediyesi'nce kadınların istihdamına yönelik olarak ilçede kadın kooperatifi kuruldu. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'in talimatıyla kurulan kooperatifin yaptığı çalışmayla, Dicle Üniversitesi Bismil Meslek Yüksekokulu yanında bulunan 5 bin 700 metrekare arazi üzerine 25 bin çilek fidesi ekildi. Bismil Kadın Kooperatifi'ne üye 60 kadın tarafından yetiştirilecek çilekler online satış mağazaları üzerinden satışa çıkarılacak. Satıştan elde edilecek gelir yine kadınlara verilecek. Kurulan kooperatifle hem iş imkanı bulduklarını hem de ev ekonomilerine katkıda bulunacaklarını belirten kadınlar, artık kendi ayakları üzerinde duracaklarını söyledi.

'KENDİ ÜRETİMİMİ YAPARAK SATIŞ YAPACAĞIM'

Çilek bahçesinde çalışan Sultan Cengiz (28), gerçekleştirilen projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu proje Bismil'de daha önce olmamıştı. Biz kadınlar olarak çok mutluyuz. Kendi üretimimiz olacak ve kendimiz satacağız. Bize de katkısı olacak. Bu hususta kaymakam beye çok teşekkür ederiz. Kadınların arkasında durdu. Kendi üretimimi yaparak satışımı yapacağım. Ekimi yaptık. Allah'ın izniyle üretip satışa çıkaracağız. Kadınlara sadece şunu söylemek istiyorum; kendi ayaklarınızın üzerinde durun. Kendiniz üretin, kendiniz yapın ve hiç kimseye de muhtaç olmayın. En azından kendi çabanızla bir yerlere gelin."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİRBurak EMEK

2020-12-30 08:18:12



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