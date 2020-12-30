Diyarbakır'da özel okuldan hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da girdikleri özel okuldan 5 dizüstü bilgisayar, 3 cep telefonu ve 1 fotoğraf makinası çalan 3 şüpheli, 15 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, çalıntı malzemeleri satın alan cep telefonu mağaza sahibi de gözaltına alındı.

Olay, 23 Aralık'ta Bağlar ilçesi Urfa Bulvarı üzerindeki Bağcılar Mahallesi'ndeki özel bir okulda meydana geldi. Gece saatlerinde kiraladıkları araçla okula gelen 3 şüpheli, pencereyi kırarak içeri girdi. Şüpheliler 5 dizüstü bilgisayar, 3 cep telefonu ve 1 fotoğraf makinesini alarak kayıplara karıştı. Hırsızlığın fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi. İhbarın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, okul çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. 15 saatlik görüntünün incelenmesinin ardından tespit edilen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Parmak izleri, okuldan alınan parmak izleriyle de eşleşen şüpheliler K.Z., M.B. ve M.K., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalıntı malzemelerin satıldığı cep telefonu mağaza sahibi M.G.B. de gözaltına alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2020-12-30 12:38:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.