Başkan Beyoğlu: ”2021 yılında çok önemli projeleri hayata geçireceğiz”

Pandemi sürecinin getirdiği zorluklara rağmen 2020 yılında çok önemli hizmetler gerçekleştirerek ilçenin çehresini değiştirmeye başladıklarını belirten AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 2021 yılında Bağlar’ın geleceğine yön verecek projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

2020 yılının değerlendirmesini yapan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, uzun yılların ihmali olan kronik sorunları çözüme kavuşturarak kırsaldan ilçe merkezine kadar birçok önemli hizmeti kazandırdıklarını belirtti. Beyoğlu, "Bağlar’ımıza büyük bir aşkla ve heyecanla hizmet etmek üzere çıkmış olduğumuz bu kutlu yolculukta dolu dolu 21 ayı geride bıraktık. Rabbime hamdolsun bu sürede çok değerli hizmetleri hayata geçirmeye başladık, hizmete susayan halkımıza karşı mahcup olmadık. Bağlar’ımızda ikamet eden vatandaşlarımızın bir çok başlık altında sıralayabileceğimiz önemli sorunları var. Uzun yıllar ihmal edilen bir bölgeden ve çözülmemiş sorunlardan söz ediyoruz. Bunların hepsine ulaşmak ve çözmek elbette bu sürede mümkün değil ancak biz şu ana kadar önemli bir bölümüne ulaşmayı başardık. Belediyemizin imkanları dahilinde yoksul ve muhtaç kardeşlerimizin yaralarına bir nebze derman olmaya çalıştık” dedi.



“Bağlar’ın hayali olan kentsel dönüşüm başlıyor”

Bağlar’ın hayali olan Kentsel Dönüşüm Projesinin bu yıl içinde uygulanmaya başlayacağını kaydeden Başkan Beyoğlu, "Bağlar’ımızın iki yüzü var. Eski Bağlar dediğimiz 275 bin nüfuslu bölgede çok ciddi bir çarpık kentleşme sorunu olduğu malum. En büyük hayalimiz bu alanda kentsel dönüşümü gerçekleştirmektir. Göreve başladıktan sonra ilk işimiz bu alan oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile görüşerek sorunun ciddiyetini kendilerine arz ettik. Sayın bakanımızın talimatı üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Hizmetleri Ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürümüz uzman bir ekiple kentimize gelerek incelemelerde bulundu. Bağlar’ımızın ambulans ve itfaiye giremeyen sokaklarında beraber durum tespiti yaptık. Hazırladığımız rapor bakanlığımız tarafından kabul edildi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak resmiyet kazandı. Yerinde dönüşüm modeli ile uygulanacak olan projede hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecek, yerinden çıkmaya zorlanmayacak. Şu an bakanlık heyetlerinin sahada tespit çalışmaları devam ediyor. Ardında fiyatlar netlik kazanacak ve inşallah Temmuz ayında ilk kazma vurulacak. Kaynartepe Mahallemizde 53 bin metrekarelik alanda uygulanacak ilk etap çalışmalarının ardında diğer mahallelerimizde de bu proje uygulanacak. Bağlar'ımız bu olumsuz görüntüden kurtularak modern bir bölge haline gelecek" diye konuştu.



“İlçemizin alt ve üstyapısını yeniledik”

Vatandaşlar için riskler oluşturan metruk yapıları yıktıklarını dile getiren Beyoğlu, ilçenin alt ve üstyapısını da yenilediklerini hatırlattı. Beyoğlu, şöyle devam etti:

“Eski Bağlar diye tabir ettiğimiz bölgede zamanla sahipsizliğe terk edilen ve yıkılma tehlikesi geçiren, kötü alışkanlıkların tuzağına düşmüş gençlerin mesken tuttuğu metruk yapılar fazla. Vatandaşlarımızdan bu konuda haklı olarak çok şikayet geliyor. Ciddi risk oluşturan bu yapılar için yıkım kararı alarak çalışmaları hızlandırdık. Bir buçuk yılda 350 metruk yapıyı yıkarak buraları temizledik. Bir yandan gönül belediyeciliği ve sosyal belediyeciliği esas alırken diğer yandan da kısa ve uzun vadeli planlarla projelerimizi hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğünün başka bir kentte yapmayı planladığı 60 milyon liralık kaldırım, yol ve asfalt hizmetini, yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Bağlar'ımıza kazandırdık. Diyarbakır’ın hem şehir içi hem şehirlerarası bağlantı ulaşımını sağlayan bu caddemiz modern bir görüntüye kavuşmuş oldu.”



“Kırsal bölgelerde yolu olmayan yer bırakmadık”

Kent içi tarımda Fransa modelini Bağlar’a getirdiklerini aktaran Başkan Beyoğlu, “Kent ekonomisi için büyük önem taşıyan projemizi hayata geçirdik. Önümüzdeki süreçte bunu daha da genişletmeyi amaçlıyoruz. 4 büyük modern park projesini hayata geçirmeyi başardık. 88 bin metrekarelik alanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza tahsis ettik, burada çok güzel bir millet bahçesi yapılıyor. Böylece bir buçuk yıllık zaman diliminde ilçemize 150 bin metrekareye yakın yeni yeşil alan kazandırmış oluyoruz. ‘Karacadağ madeni’ olarak bilinen bazalt taşını hizmete çevirdik. Vatandaşlarımızın arazilerini ücretsiz olarak temizleyip tarıma elverişli hale getiriyoruz, buradan çıkarmış olduğumuz taşları konkasör tesisimizde asfalt ve yol yapım malzemelerine çeviriyoruz. Yılda 600 bin ton asfalt üretme kapasitesine sahip tesisimizi modern teknoloji ile donattık. 20 yıldan fazladır hizmet alamayan ilçemizin bir çok mahallesinde hizmet seferberliği ilan ederek 2020 yılında 150 bin ton asfaltlama gerçekleştirdik. Kırsal yerleşim yerlerimize 140 kilometre yeni yol kazandırdık. İlçe merkezimizde uzun yıllar hizmete hasret kalan cadde ve sokaklarımızı, kaldırımlarımızı yenileyerek parke taşlarıyla elverişli hale getirdik. Bugün artık hizmet eli değmemiş hiçbir mahallemiz yok” şeklinde konuştu.



“Çok amaçlı spor tesisinin temelini attık”

Gençliğe ve spora yönelik projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Beyoğlu, bu amaçla büyük bir tesisinin inşasına başladıklarının altını çizdi. Beyoğlu, “30 bin metrekarelik alanı kapsayan çok amaçlı spor tesisi için çalışmalarımız devam ediyor. Tesisimizin temelini attık ve en kısa zamanda inşallah hizmete hazır hale gelecek. Gençliğe ve spora büyük önem veriyoruz. Bağlar’da çok ciddi bir genç nüfus potansiyeli var. Bu potansiyeli harekete geçirmek ve değerlendirmek üzere spor alanları yapıyoruz. Yeni yapmış olduğumuz parkların içinde spor alanlarına yer veriyoruz. Kentimizi yurt içinde ve uluslararası alanda temsil eden sporculara imkanlarımız dahilinde her türlü maddi ve manevi desteği sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz” dedi.



“Sosyal belediyecilikte önemli başarı sağladık”

Sosyal ve gönül belediyeciliği anlamında önemli bir başarı sağladıklarının altını çizen Beyoğlu, şöyle konuştu:

“Sosyal belediyecilik anlamında neler yaptığımızı kıymetli halkımız görüyor. Bu konuda en iyi hakem halkımızdır. Halkımız kadirşinas bir halk olup kendisine hizmet edeni bağrına basar, gönlünü açar ve dualarında eksik etmez. Ben halkımın ferasetine her zaman güvenirim. Hamdolsun bu sürede milletimiz hizmet, bizler de dua kazandık. Elimizden geldiği kadar tüm vatandaşlarımıza çalışıyoruz. Hiçbir siyasi ve sınıfsal ayrım yapmadan her gün vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Çok büyük bir teveccüh ve ilgi ile karşılanıyoruz. Aramızda çok güçlü bir gönül bağı oluştu. Vatandaşlarımız bizi evlerine iş yerlerine davet ediyor. Belediyemize ait giyim mağazası vesilesi ile 10 bin vatandaşımıza giyim desteği sağladık. 200 binden fazla ihtiyaç sahibi vatandaşımıza gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılamaları için destek sağladık, sağlamaya da devam ediyoruz.”



“Ücretsiz eğitim merkezi ile örnek olduk”

Eğitim çalışmalarına tam destek vererek bu konuda örnek bir belediye haline geldiklerini kaydeden Beyoğlu, “Eğitime ve eğitimin sağlıklı koşullarda yapılmasına büyük önem veriyoruz. Kütüphanemizi modern teknolojik imkanlarla tam teşekküllü eğitim merkezine çevirerek maddi imkanı olmayan çocukların hizmetine sunduk. Geçen yıl burada TYTAYT kurslarına katılan öğrenciler üniversite sınavlarında yüzde 74 gibi önemli bir başarı sağladı. Bu yıl da 300’e yakın öğrenci kayıt yaptı ancak pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldık. İnşallah hastalığın seyrinin düşmesiyle devam edeceğiz. Buraya gelen öğrencilerin ayrıca kitap ve kırtasiye dahil tüm ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Bununla beraber birçok okulumuzun çevre düzenlemesini yaparak fiziki eksiklerini giderdik. Okullarımızı eğitim için sağlıklı hale getirdik.6 binden fazla ihtiyaç sahibi öğrenciye giyim, kitap ve kırtasiye gibi destekler sağladık” diye konuştu.



“Sıfır atık belgesi kazanan ilk belediye olduk”

Çevreci bir belediye misyonu ile hareket ettiklerine dikkat çeken Başkan Beyoğlu, bunu destekleyen çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini vurguladı. Beyoğlu, “Temizlik sorununu çözmek amacıyla belediyemizin temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 90 yeni ve modern temizlik aracı satın alarak araç filomuza dahil ettik. Tüm çalışmalarımızda doğayı korumaya, çevre bilincini geliştirmeye önem veriyoruz. Bu hassasiyetin sonucu olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından ‘sıfır atık belgesi’ almaya hak kazanan belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. Diyarbakır’ın tarihteki önemli misyonlarından biri gül şehri olmasıdır. Osmanlı döneminde burada yetişen güller, kutsal topraklara kadar gönderilir ve gül suyu ile peygamber efendimizin mübarek kabri temizlenirdi. Biz de bundan esinlenerek 30’dan fazla gül çeşidinin yetiştiği gül bahçesini oluşturduk. Önümüzdeki günlerde bunu genişleteceğiz inşallah. Yakın tarihe kadar bağ evleri ve yeşil alanları ile bilinen Bağlar’ımızın bu güzel misyonunu geri getirmek için çaba harcıyoruz. Yapmış olduğumuz tüm park projelerinde Diyarbakır’a özgü ağaçları monte etmeye özen gösteriyoruz. Bağ evi projemizi hayata geçirerek bu alanda önemli bir adım atmış olacağız inşallah. Amacımız bir yandan ilçemizi geliştirmek ve modern hale getirmek, diğer yandan da doğa ve çevre vurgusunun ağır bastığı oksijen ve nefes alanlarını artırmak. Pandemi sürecinde hizmetleri aksatmadık. Tam aksine gerekli tedbirleri almak suretiyle daha fazla hizmet ettik. Pandeminin ülkemizde görülmeye başlandığı Mart ayından bu yana geçen zaman diliminde hafta sonları ve kısıtlama süreçleri dahil başta yol yapım ekiplerimiz olmak üzere tüm ekiplerimiz fedakarca çalışmalar yaptı. Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın emrinde olduk. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın talebini karşılayarak evlerine kadar götürdük. Yürüyecek çok yolumuz ve yapacak çok hizmetlerimiz olacak. Halkımızın desteğiyle ve kurumlarla uyum içinde çalışarak Bağlar’ımızda hizmet alanında fark yaratmayı hedefliyoruz. Halkımız bu farkı görmeye başladı. Biz halkımızın sadece dualarına talibiz. Bizlerden dualarını eksik etmesinler yeter. Biz hizmet yaptıkça, aşkla ve heyecanla çalıştıkça birileri bundan rahatsız olacaktır. Biz bunlara takılıp kalmadan yolumuza kararlı adımlarla ve göreve başladığımız ilk günden daha büyük bir heyecan ve motivasyonla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

