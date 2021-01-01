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Evlat nöbetindeki annelerin yeni yılda tek dilekleri çocuklarına kavuşmak

DHA

Evlat nöbetindeki annelerin yeni yılda tek dilekleri çocuklarına kavuşmak


Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 182 ailenin, HDP İl Binası önündeki evlat nöbeti 487'nci gününe girdi. Ailelerin yeni yılda tek dileği, çocuklarına kavuşmak. Diyarbakır'da 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Mustafa için evlat nöbetini sürdüren Ayşegül Biçer, 3 yılbaşını oğlundan ayrı geçirdiğini belirterek, "3 yıldır ben yeni yılı unuttum. Yılları atladığımı unuttum. Çünkü çocuğumun hasretiyle, özlemiyle yanıyorum. Bize bunları yaşatanları dünya ve mahşerde Allah'a havale ediyoruz. Kolluk kuvvetlerimize havale ediyoruz" dedi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
20 AİLE ÇOCUKLARINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.
'3 YILDIR BEN YENİ YILI UNUTTUM'
Diyarbakır'da 2018 yılında kaçırılan oğlu Mustafa için evlat nöbetini eşi Rauf ile birlikte sürdüren Ayşegül Biçer, yeni yılla birlikte yüreklerinin yandığını ifade etti. Biçer, "3 yıldır ben yeni yılı unuttum. Yılları atladığımı unuttum. Çünkü çocuğumun hasretiyle, özlemiyle yanıyorum. Bize bunları yaşatanları dünya ve mahşerde Allah'a havale ediyoruz. Kolluk kuvvetlerimize havale ediyoruz. Onlar da gerekeni yapıyor, Allah razı olsun. Ben buradan Kandil'in vekillerine seslenmek istiyorum; çünkü onlar bizim vekilimiz olamaz. Kandil'in vekilleri iyi bilsinler ki bu anneler, babalar sizi burada kabul etmiyorlar. Çıkın gidin Amerika'da yaşayın. Amerika'ya yaptığınız uşaklığı, bizim dalgalanan sancağın altında değil, orada sürdürün. Türkiye'den defolun çıkın. Türkiye Cumhuriyeti'nin kimliğini kullanmaya bile layık değilsiniz" diye konuştu. 
'ALLAHIN İZNİYLE DEVLETİMİZİN GÜCÜYLE ZAFER BİZİM OLACAK'
Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisiyken 2015 yılında 22 yaşındayken kaçırılan oğlu Mehmet için oturma eylemi yapan İmmihan Nilifırka da yeni yıla çocuklarının geleceği umuduyla girdiklerini belirterek, "2021 vatana, millete, bütün insanlara hayırlı uğurlu gelir inşallah. Bizim de çocuklarımız gelir, evlatlarımıza kavuşuruz. 20 aile evlatlarına kavuştu. Biz de evlatlarımıza kavuşmuş gibi olduk. Biz de seviniyoruz. Yaz kış demeden, yağmur çamur demeden, pandemi demeden oturuyoruz. Eylemimizi sürdürüyoruz. Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle zafer bizim olacak. Biz kazanacağız. Anaların, babaların evlatlarını inşallah alacağız. Çocuklarımızı almadan buradan ayrılmayacağız" ifadelerini kullandı. 
'KORKMA GEL, ASKERİMİZE TESLİM OL'
2014 yılında 17 yaşındayken Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaçırılan oğlu Eren için HDP İl Binası önünde nöbet tutan Fadime Aksu da yeni yılın tüm çocuklara hayırlı gelmesi temennisinde bulunarak, şunları söyledi:
"Yavrum ne olursun dön gel. Diyarbakır'dayım ve seni almadan gitmeyeceğim. Askerimizi, polisimizi kaçırıyorlar, doktor demeden, çocuk demeden kaçırıyorlar. Onlara inanma, ne olursun dön gel. Seni almadan buradan gitmeyeceğim. Pandemi demedim, hastalık demedim geldim. Telefon açtılar bana, `Öl dediler. Oradan ölün çıksın´ dediler. Dön geri gel yavrum. Allah aşkına ne olursun dön. Teslim olan çocuklar ne içeri girdiler ne de başka bir şey oldu. Cumhurbaşkanımızdan, Süleyman Soylu'dan Allah razı olsun. Korkma yavrum gel, askerimize teslim ol."
'İNŞALLAH BİZ DE EVLATLARIMIZA KAVUŞURUZ'
2015'te usta birliğine giderken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Adil (20) için evlat nöbeti tutan Cennet Kabaklı ise, evlatlarına kavuşan çocukları anımsatarak, şöyle konuştu:
"İnşallah biz de evlatlarımıza kavuşuruz. Bütün anneler, babalar gibi ben de inşallah kavuşurum evladıma. Bizde o sevinci yaşarız. Bu yıl vatanımıza, devletimize, halkımıza hayırlı uğurlu olur. İnşallah evlatlarımızı bırakırlar. Bütün annelerin, babaların evlatlarını bırakırlar. Bu acıya son veririz. İnşallah gelen yeni yılla diğer annelerin, babaların çocukları dağa kaçırılmaz, PKK'nın, HDP'nin sonu gelir, Türkiye tertemiz olur."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2021-01-01 08:34:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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