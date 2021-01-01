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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar’da cadde ve sokaklara ilmik ilmik hizmet döşeniyor

İHA

Bağlar’da cadde ve sokaklara ilmik ilmik hizmet döşeniyor

AK Partili Bağlar İlçe Belediyesi, mahallelerde kullanılamaz hale gelen parke taşlarını değiştirerek yenilerini döşemeye devam ediyor.
Bağlar’ın en büyük yerleşim yerlerinden olan Selahaddin Eyyubi Mahallesi, yaz döneminde yapılan asfaltlama çalışmalarının ardında bu kez de parke taşları döşenerek vatandaşlar için huzurlu bir alan haline getiriliyor. Bağlar Belediyesi tarafından ‘Cadde ve sokaklarımıza ilmik ilmik hizmet döşüyoruz’ sloganıyla başlatılan çalışmalar kapsamında mahallenin kaldırımları yenilenerek ara sokaklar parke taşları döşenerek mahalle sakinlerinin beğenisini kazanan görüntülere kavuşturuluyor.

"İlçemizin her karışına hizmet götürüyoruz"
Birçok yerde tamamlanan çalışmaların ardında değerlendirmede bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçenin her karışına yapılacak hizmetleri önemsediklerini dile getirdi. Başkan Beyoğlu, "Selahaddin Eyyubi Mahallemizde yaz döneminde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirmiştik. Vatandaşlarımızın bir diğer talebi parke taşlarının yenilenmesiydi. Hem kaldırım düzenlemesi yaptık hem parke taşlarını döşeyerek özellikle kış döneminde rahat bir ulaşım imkanı olmasını sağladık. Diğer mahallelerimizde hizmet çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

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