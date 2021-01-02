Haber alınamayan yaşlı kadın, itfaiye merdiveniyle girilen evinde ölü bulundu

Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da 3 gündür haber alınamayan kalp hastası Bahriye Dündar (88), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Olay, Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi 43'üncü Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın 3'üncü katında yalnız yaşayan Bahriye Dündar'dan 3 gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri kapıyı açamayınca, yakınlarına ulaştı. Ancak yakınlarında anahtar olmayınca, bölgeye itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye merdiveni ile 3'üncü kattaki balkondan eve giren ekipler, Dündar'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekipleri Dündar'ın öldüğünü tespit etti.
Bahriye Dündar'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2021-01-02 12:14:18
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.