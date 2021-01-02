Diyarbakır'da kısıtlamanın ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı

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Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde perşembe günü saat 21.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin merkez ilçeleri Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir'de kurulan uygulama noktalarında denetim yapan polis ekipleri, araçları durdurarak sürücülerin ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti. Yaya olarak da devreye gezen ekipler, kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uyguladı.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

2021-01-02 13:55:30



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