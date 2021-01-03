Diyarbakır'da kısıtlamada cadde ve sokaklar boş; yoğun bakım doluluğu da yüzde 44'e düştü



Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, hafta içi 21.00'den sonra, hafta sonları da tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla pandemi hastanelerindeki yoğun bakım oranı yüzde 79'dan yüzde 44'e gerilerken, servis yataklarındaki oran da yüzde 36'ya düştü. Kısıtlamalara büyük ölçüde uyulan kentte 80 saatlik kısıtlamanın son gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta içi saat 21.00'den sonra, hafta sonları da tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları Diyarbakır'da sonuç vermeye devam ediyor. Pandemi hastanelerindeki yoğun bakım oranı yüzde 79'dan yüzde 44'e gerilerken, servis yataklarındaki oran da yüzde 36'ya düştü. Perşembe günü saat 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'te sona erecek 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde kentteki cadde ve sokaklar yine boş kaldı. Güvenlik güçleri kentin birçok noktasında denetimlerini sürdürdü. Trafikteki araçlar durdurulurken, sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup olmadığına bakıldı. Kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulandı.

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

2021-01-03 12:18:48



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