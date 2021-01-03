489'uncu gündeki evlat nöbetine, kısıtlamada kaldıkları otelde devam ettiler



Serhat ÖZDEMİRNurattin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 182 aile, eylemlerinin 489'uncu gününde, evlat nöbetini, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. 2015 yılında 20 yaşındayken terör örgütü tarafından kaçırılan oğlu Ömer için oturma eylemini sürdüren Salih Gökçe, HDP'ye seslenerek, "Yol yakınken gelin herkesin çocuğunu teslim edin. Yoksa bu hastalık bittiğinde burası kalabalık olacak. Birçok aile gelmek istiyor fakat hastalıktan dolayı gelemiyor" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

'YOL YAKINDAN HERKESİNİ ÇOCUĞUNU TESLİM EDİN'

2015 yılında, 20 yaşındayken İstanbul'dan kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğünü söylediği oğlu Ömer için Ağrı'dan gelerek oturma eylemini sürdüren Salih Gökçe, oğlunun kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttu. HDP'ye seslenen Gökçe, şunları söyledi:

"Ben çocuğumu HDP'den almadan gitmeyeceğim. Bu aileler HDP'yi çökerttiler. HDP bayram da yapsa biz o binanın önünden kalmayacağız. Benim özgürlüğüm nerede? Çocuğumun ki nerede? Ben kendimin ve çocuğumun özgürlüğünü istiyorum. Ben evimi bırakarak buraya geldim ve burada karda yağsa fırtına da kopsa HDP benim oğlumu vermeyene kadar buradan gitmeyeceğim. Yol yakınken gelin herkesin çocuğunu teslim edin. Yoksa bu hastalık bittiğinde burası kalabalık olacak. Birçok aile gelmek istiyor, fakat hastalıktan dolayı gelemiyor."

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Nurettin FİDANCAN

2021-01-03 12:21:55



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