Ergani'de evdeki uyuşturucuya 1 gözaltı

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Esat TAŞTEKİN/ ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda 230 gram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Ergani ilçesi Bagür Mahallesi'nde uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisi alınan bir adrese polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 230 gram esrar, 18 gram metamfetamin ve 39 uyuşturucu hap ele geçirildi. Evde bulunan E.A. gözaltına alındı. E.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Ergani Esat TAŞTEKİN

2021-01-03 18:32:16



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