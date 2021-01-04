Bismilli iş adamlarından öğrencilere mont ve bot yardımı

Diyarbakırlı iş adamları İbrahim ve Murat Parlak kardeşler, pandemi döneminde de Bismil ilçesindeki çocukları unutmayarak 985 öğrenciye kışlık mont, bot ve eldiven yardımında bulundu.

İstanbul'da ikamet eden iş adamı İbrahim ve Murat Parlak kardeşler pandemi döneminde zor durumda olan Diyarbakır’ın Bismil ilçesindeki 985 öğrenciye kışlık mont, bot ve eldiven gönderdi. Hayırsever iş adamının gönderdiği yardımları maddi durumu düşük olan öğrencilere dağıtan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Bismilli iş adamlarının da ilçelerindeki yoksul insanlara sahip çıkmasını istedi.

Yardımlarından dolayı iş adamı İbrahim ve Murat Parlak kardeşlere teşekkür eden Kaymakam Türkmen, eğitime verdikleri katkıdan dolayı kendilerini tebrik etti. Kaymakam Türkmen, "Değerli iş adamları hemşerimizin öğrencilerimize dağıttığı kışlık botlar ve montlar mevsimine uygun çok güzel bir hediye oldu. Ben dışardan biri olarak İbrahim ve Murat beyin eğitime ve diğer hayır işlerine verdiği katkıları duyuyordum. Parlak kardeşlere çok teşekkür ediyorum. Allah bol kazanç versin. Zaten kendisi kazandıkça bunu köylüsüne, kentlisine yansıtıyor. Bunu eğitime yansıtması da bizim için ayrı bir öneme haiz. Ben bu bakımdan da kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

İş adamı İbrahim Parlak ise bu yıl çocuklar üşümesin diye 985 ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımlarını ulaştırdıklarını kaydetti. Parlak, "Pandeminin ekonomiyi ve sosyal hayati etkilediği bugünlerde çocukları sevindirmenin en güzel duygu olacağını düşünerek bu sene de memleketimize yardım eli uzatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Herkes gücü oranında ihtiyaç sahiplerine el uzatmalı destek olmalıdır. Birlik beraberlik bunu gerektirir. Mükemmel gülüşü mutluluğu her şeye değer olan yarınlarımıza yardımlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Her sene olduğu gibi bu sene de ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak istediğini belirten Murat Parlak, "Çocuklar geleceğimizdir prensibi ile hareket edip onları mutlu etmek ve soğuk havalarda korunmalarını sağlamak amacıyla bir planlama yaptık. Bismil için hazırlanan bot, mont, eldiven, bere ve atkıları Sosyal Yardımlaşma Vakfının yetkililerine teslim ettik. Hedefimiz bin çocuğa ulaşılmasıydı ancak bu sene 985 öğrencimize ulaştık inşallah ilerde daha büyük yardımlarla büyük kitlelere ulaşacağız" şeklinde konuştu.

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