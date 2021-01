Diyarbakır'da dershane önündeki bombalı saldırıda yaşamını yitirenler anıldı

Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR'da, 13 yıl önce PKK'lı teröristlerin dershane önüne park ettiği bomba yüklü aracı infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 6'sı öğrenci 7 kişi düzenlenen törenle anıldı. Saldırıda 17 yaşındaki oğlu Eren Şahin'i kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, "İnsan bir an durup düşünüyor. Acaba PKK Eren'leri özellikle mi seçiyor? Trabzon Maçka'da Eren Bülbül, Diyarbakır'da Eren Şahin ama öyle değil. O kadar çok çocuk katledildi ki iki Eren'e denk gelmesi kaçınılmazdı" dedi.

Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Yusuf Yazıcıoğlu Caddesi'nde 3 Ocak 2008'de PKK'lı teröristlerce bir dershanenin önüne park edilen bomba yüklü aracın, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 6'sı öğrenci 7 kişi yaşamını yitirdi, 73 kişi de yaralandı. Saldırıda hayatını kaybeden dershane öğrencileri Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu ve Engin Taşkın ile kızını dershaneden almaya giden Cengiz Kaya için olayın yaşandığı yerde anma töreni düzenlendi. Törene, patlamada oğlu Eren Şahin'i kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ile Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Hayatını kaybeden 7 kişinin fotoğraflarının bulunduğu patlama yerine kırmızı karanfil bırakıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Saldırıda oğlu Eren Şahin'i kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, terör örgütü PKK'nın bebeklere ve çocuklara yönelik katliamlarını hatırlattı. Eronat, 2020 yılında PKK'ya katılımın 52'ye düştüğünü ve filmin sonuna gelindiğini belirterek, bir daha böyle acıların yaşanmamasını diledi.

'PKK EREN'LERİ ÖZELLİKLE Mİ SEÇİYOR?'

Eronat, PKK'nın yaptığı katliamın üzerinden 13 yıl geçtiğini ifade ederek, "Burada çocuklarımızı görüyorsunuz, Melek, Rıdvan, Ferhat, Salih, Engin ve benim tek evladım Eren. İnsan bir an durup düşünüyor, acaba PKK Eren'leri özellikle mi seçiyor? diye. Trabzon Maçka'da Eren Bülbül, Diyarbakır'da Eren Şahin ama öyle değil. O kadar çok çocuk katledildi ki iki Eren'e denk gelmesi kaçınılmazdı. Ben birkaç isim saymak istiyorum. Çok fazla da gerilere gitmeyeceğim. 16 Eylül 2010 Hakkari'de 2 yaşındaki Nurullah Umut, 11 aylık Zeynep Kurt. 2011 yılında Bingöl'de 3 çocuğuyla bayram alışverişine çıkan Hatice Belgin, canlı bombayı görünce bombanın üzerine atlıyor ve oğlu Veysel Belgin'le beraber şehit oluyor. 21 Ağustos 2012 Gaziantep, 1 yaşında Almina Melis, 3 yaşında Süleyman Alkan, 11 yaşında Sevgi Gülperi İnanç, 12 yaşında Sema Büyükkoruk. 30 Ağustos 2015 Diyarbakır Silvan'da 6'ncı sınıf öğrencisi Fırat Simpil. Bunların hepsi çocuk şehitler. Yine 12 Eylül 2015 Mardin Kızıltepe, bir dama bırakılan patlayıcı ve 9 yaşındaki Tahsin Uyar şehit oluyor. Yine 28 Eylül 2015'te Bismil'de 9 yaşındaki Elif Şimşek şehit ediliyor. 31 Temmuz 2018'de Hakkari Yüksekova'da 25 yaşında bir anne ve 11 aylık Bedirhan Kaya bebek. Bunlar saydığımız bebekler. En son bir fotoğraf gözünüzün önünden gidiyor mu? Balonlu çocuklar. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 15 Temmuz 2019, 8 yaşında Ayaz, 4 yaşında Nurperi Güloğlu şehit ediliyor. Bu fotoğraf hepimizin kalbine kazındı. Bunlar isimlerini saydığımız bebekler, bir de doğmamış anne karnında adı konulmamış bebekler var. 2011 yılında Batman'da Mizgin Doru 8 aylık hamile, 4 çocuğuyla beraber tarandı ve kızı Sultan Doru'yla beraber şehit oldu. Kızılay Güvenpark'ta 2016'da, Songül Yılmaz 6 aylık hamileydi ve o da karnındaki bebeğiyle beraber şehit oldu. 22 yaşındaki şehit Aybüke öğretmen diyor ya; 'Beni öldürende yoktur din iman.' Bu ahlaksız örgütün de zerre miskal hiçbir değerinin olmadığını gördük" diye konuştu.

'VATANA İHANET VE KATLİAMLAR UNUTULMAMALI'

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da, Diyarbakır'da artık huzur ve güven ortamının hakim olduğunu dile getirerek, vatana ihanetin ve katliamların tekrar etmemesi için unutulmaması gerektiğini vurguladı. Karaloğlu, şunları söyledi:

"Bu ülke çok bedel ödedi, bu halk çok bedel ödedi. Bu ülkeye, bu halka, bu hain saldırıları, katliamları yaşatanlar, Allah'a hamdolsun ki bugün kaçacak delik arıyorlar. Onlar kaçmaya devam etsinler. Biz onları kaçtığı delikte, kaçtıkları inlerinde bulmaya devam edeceğiz. Bugün ülkemizin her köşesinde, Diyarbakır'da bir huzur ve güven ortamı varsa, bunu sağlayan herkese, başta güvenlik güçlerimize ve buna destek veren aziz milletimize teşekkür ediyoruz. İşte bu huzur ve güven ortamını korumak, geleceğe taşımak hepimizin görevi olmalı. Bu hainlere bir daha fırsat vermeyeceğiz. Burada var olmamızın en önemli nedeni bu şehitleri unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı herkese göstermek." DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

