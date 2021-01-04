Vali Karaloğlu asfalt ve düzenleme çalışmalarını inceledi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, ülke genelinde pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren Büyükşehir Belediyesinin Sanat Sokağı ve Yeniköy Mezarlığında yürüttüğü asfalt ve düzenleme çalışmalarını inceledi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, tüm Türkiye’de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanlarında incelemelerde bulundu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığının çalışma alanında gerçekleşen denetimlere Vali Karaloğlu’na Genel Sekreter yardımcıları ve daire başkanları eşlik etti.



"Sanat Sokağı kısa sürede hizmete girecek"

Denetimlerine ilk olarak Yenişehir ilçesi Sanat Sokağında başlayan Vali Karaloğlu, yakın zamanda Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yenileme çalışmalarıyla ilgili yetkili personelden bilgi aldı. Sanat Sokağından Yeniköy Mezarlığına geçen Vali Karaloğlu, burada yapımı devam eden sıcak asfalt serme ve parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi. Yeniköy Mezarlığını çamur manzaralarından kurtaracaklarını ve vatandaşların daha rahat bir ortamda kabristan ziyaretlerini gerçekleştireceğini ifade eden Vali Karaloğlu, Diyarbakırlıların taleplerinin kendileri için çok önemli olduğunu bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Kentin çehresini değiştirmek ve güzelleştirmek adına Sanat Sokağında A’dan Z’ye yenileme işlemlerinin devam ettiğini vurgulayan Vali Karaloğlu, Yeniköy Mezarlığı ile Sanat Sokağındaki çalışmaları sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirtti.



Asfalt çalışmasını yerinde inceledi

Sanat Sokağı ve Yeniköy Mezarlığından sonra kentin ulaşım aksı açısından oldukça önemli bir yere sahip olan Kayapınar ilçesinde yer alan Sipan Caddesine geçen Vali Karaloğlu, Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığının sıcak asfalt serme çalışmasını yerinde inceledi. Burada serilen sıcak asfalt kalitesi, asfaltın kalınlığı ve çalışmaların ne zaman sona ereceğiyle ilgili teknik personelden kısa bir brifing alan Vali Karaloğlu, emeklerinden dolayı personele teşekkür etti.

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