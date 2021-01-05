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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğil Belediyesine 109 adet çöp konteyneri hibe edildi

İHA

Eğil Belediyesine 109 adet çöp konteyneri hibe edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Diyarbakır'ın Eğil İlçe Belediyesine 109 adet yeni çöp konteyneri hibe edildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un geçtiğimiz aylarda Diyarbakır’da yaptığı istişare toplantısında birtakım taleplerde bulunan Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan’ın talepleri yerine getiriliyor. Bu kapsamda Eğil Belediyesine hibe edilen 109 adet çöp konteyneri ilçeye teslim edildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve emeği geçenlere teşekkür eden Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan, "Belediyemize hibe edilen 109 adet çöp konteynerleri tarafımızca teslim alındı. İhtiyaç duyulan bölgelere ve çeşitli nedenlerle yıpranmış olan çöp konteynerlerinin yerine yenilerini yerleştireceğiz. Ayrıca bu konteynerler sayesinde kırsal mahallelerde de çöp toplama hizmeti vermeye başlayacağız. Daha temiz, daha sağlıklı bir ortam için çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

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