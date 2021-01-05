Evlat nöbetindeki aileler PKK'nın 13 yıl önceki katliamını unutmadı Çocukları dağa kaçırılan aileler: "Hem masum çocukları öldürüyorlar hem dağa kaçırıyorlar"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlat nöbetindeki aileler PKK'nın 13 yıl önceki katliamını unutmadı Çocukları dağa kaçırılan aileler: "Hem masum çocukları öldürüyorlar hem dağa kaçırıyorlar"

İHA

Evlat nöbetindeki aileler PKK'nın 13 yıl önceki katliamını unutmadı Çocukları dağa kaçırılan aileler: "Hem masum çocukları öldürüyorlar hem dağa kaçırıyorlar"

HDP önünde evlat nöbetini sürdüren aileler, Diyarbakır’da terör örgütü PKK mensupları tarafından 3 Ocak 2008'de bir dershanenin önünde gerçekleştirilen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı olayının yıl dönümü nedeni ile yaptıkları açıklamada, "Hem masum çocukları öldürüyorlar hem de dağa kaçırıyorlar" diyerek terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.
HDP önünde çocuklarından gelecek haberi bekleyen aileler, Diyarbakır'da 3 Ocak 2008 yılında terör örgütü PKK mensupları tarafından patlayıcı yüklenerek infilak ettirilen, 6 öğrenci ve 1 velinin hayatını kaybettiği olayın yıl dönümü nedeni ile açıklamalarda bulundu. 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için 1,5 yıldır HDP il binası önünde eylemine devam ettiğini belirten Fatma Akkuş, 2008 yılında terör örgütü PKK tarafından bir dershane önünde düzenlenen bombalı saldırı sonucu öğrencilerin hayatını kaybetmesinden dolayı PKK’yı kınadı. PKK’nın masum insanları öldürdüğünü belirten Akkuş, "2008 yılında dershane önünde yaşanan patlama hem bizleri hem de çocuklarımızı üzmüştü. Patlamayı gerçekleştiren kimler ise çocuklarımızı dağa götürenler de aynı gruptur. Masum insanların ölümüne sebep olup annelerin acı çekmesine neden oldular. Terör örgütü PKK hem masum insanları öldürüyor hem de dağa kaçırıyor. Ben olaydan dolayı çok üzgünüm ailelere başsağlığı ve sabır diliyorum. Ailelerin acısı bizim de acımızdır. Biz asla onların acılarını unutmuyoruz. Çocuklarımızı nasıl unutmuyorsak onları da unutmayacağız" dedi.

"Doğuda zulüm var evet o da PKK ve HDP zulmüdür"
Sur ilçesinde 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın da PKK’nın yaptıklarının zulümden başka bir şey olmadığını söyledi. Aydın, "2008’in Ocak ayında terör örgütü PKK büyük bir katliam yaptı. Öğrenciler ders için gitmişlerdi dershaneye ama maalesef HDP’nin destek verdiği PKK tarafından çocuklar katledildiler. Öğrencilere yapılan bu saldırının ardından bizim çocuklarımızı kandırıp dağa gönderdiler. PKK büyük bir zulüm ediyor Kürtlere, zaman zaman HDP 'Doğuda zulüm var’ diyordu, doğrudur doğuda zulüm var o da PKK ve HDP zulmüdür. Dershaneye giden çocukların ne günahı vardı. 40 yıldır Kürtleri öldürüyorlar. Artık HDP ve PKK’nın iç yüzünü herkes görsün. Bizler de buradaki eylemimizi asla ama asla sonlandırmayacağız. Sonuna kadar bu HDP ve PKK ile mücadelemizi vereceğiz. PKK’ya karşı olan herkesi de çadıra davet ediyoruz. Gelsinler bizlere destek versinler ki HDP ve PKK’nın iç yüzünü herkes görsün" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bağlar Belediyesi yeni yıla yeni hizmetlerle başladı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi yeni yıla yeni hizmetlerle başladı
Evlat nöbetindeki anne: "Kızımın annelik hakkını elinden aldılar"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: "Kızımın annelik hakkını ...
Diyarbakır'da günlük vaka sayısı 150'ye geriledi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da günlük vaka sayısı 150'ye geriledi
Diyarbakır’da tedbirler sonuç verdi, vak'a sayıları yüzde 70 geriledi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da tedbirler sonuç verdi, vak'a sayıları ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan için 100 kıtalık şiir yazdı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan için 100 kıtalık şiir yazdı
17 yıllık çocuk özlemi PRP ve akupunktur tedavileri ile son buldu
YEREL HABERLER 17 yıllık çocuk özlemi PRP ve akupunktur tedavileri ...
Eğil Belediyesine 109 adet çöp konteyneri hibe edildi
YEREL HABERLER Eğil Belediyesine 109 adet çöp konteyneri hibe edildi
Kuraklık endişesiyle çiftçi gübre almadı
YEREL HABERLER Kuraklık endişesiyle çiftçi gübre almadı
Sur Belediyesine ait iş makinesi yakıldı
YEREL HABERLER Sur Belediyesine ait iş makinesi yakıldı
Diyarbakır´da belediyenin kiraladığı iş makinası yakıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da belediyenin kiraladığı iş makinası ...
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sözen: ''PKK sevici sözde gazeteciler İçişleri Bakanı Soylu’ya saldırıyor'
YEREL HABERLER Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri ...
Evlat nöbetindeki anne, oğluna seslendi: Ceza yok Baran, gel teslim ol (2)
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne, oğluna seslendi: Ceza yok ...
Bağlar Belediyesi, 29 ana arterde temizlik çalışması başlattı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi, 29 ana arterde temizlik çalışması ...
Diyarbakır Büyükşehir kısıtlamada aileleri yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir kısıtlamada aileleri yalnız ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sokakta kalan vatandaşlara sahip çıktı
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sokakta kalan ...
Vali Karaloğlu asfalt ve düzenleme çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu asfalt ve düzenleme çalışmalarını ...
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'li vekillere çağrı: "Çocuklarımızı PKK’dan istesinler, PKK’yı kınasınlar"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'li vekillere çağrı: ...
Mandalarda Suni Tohumlama Uygulamasının Yaygınlaştırılması Projesi başladı
YEREL HABERLER Mandalarda Suni Tohumlama Uygulamasının ...
Diyarbakır'da dershane önündeki bombalı saldırıda yaşamını yitirenler anıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da dershane önündeki bombalı saldırıda ...
Bismilli iş adamlarından öğrencilere mont ve bot yardımı
YEREL HABERLER Bismilli iş adamlarından öğrencilere mont ve bot ...
Diyarbakır'da derslerde PKK propagandası yapan öğretmen gözaltına alındı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da derslerde PKK propagandası yapan ...
Yapılandırma süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Yapılandırma süresi uzatıldı
Evlat nöbetindeki anne, oğluna seslendi: Ceza yok Baran, gel teslim ol
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne, oğluna seslendi: Ceza yok ...
Teröristlerin saldırısının üzerinden 13 yıl geçti, acılar geçmedi Diyarbakır'da terör örgütü PKK mensupları tarafından bir dershane önünde gerçekleştirilen bombalı eylemin üzerinden 13 yıl geçti Teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 7 kişi, törenle anıldı
YEREL HABERLER Teröristlerin saldırısının üzerinden 13 yıl geçti, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X