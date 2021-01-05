Evlat nöbetindeki baba: Oğlumu dağa gönderiyorlar ve beni de burada tehdit ediyorlar



Serhat ÖZDEMİR-Burak EMEK/DİYARBAKIR (DHA) DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 182 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 491'inci günde de sürüyor. Diyarbakır'da 2015 yılında 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, HDP'nin Kürtleri temsil etmediğini belirterek, "Ben HDP'den oğlumu istiyorum. Bunlar Kürtleri temsil etmiş olsaydı. Benim oğlumu dağa götürmezlerdi. Türkiye HDP ve PKK'nın iç yüzünü görsün. Benim oğlumu dağa gönderiyorlar ve beni de burada tehdit ediyorlar" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, geçen yıl 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun ile en son Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

'HDP KÜRTLERİ TEMSİL ETSEYDİ OĞLUMU DAĞA GÖTÜRMEZLERDİ'

Diyarbakır'da 2015 yılında 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için HDP il binası önündeki eylemini sürdüren Süleyman Aydın, HDP'nin Kürtleri temsil etmediğini ve oturma eylemi yaptığı için de zaman zaman tehditler aldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"HDP, 5 yıldır benim oğlumu dağa götürmüş. Nasıl götürmüşse öyle getirsinler. Bunlar Kürtleri temsil etmiş olsaydı, benim oğlumu dağa götürmezlerdi. O yüzden bütün Türkiye HDP ve PKK'nın iç yüzünü görsün. Benim oğlumu dağa gönderiyorlar ve beni de burada tehdit ediyorlar. Bana zaman zaman, 'bu eylemi sonlandır, seninle uzlaşalım' diyorlar. Biz onların bu taleplerini reddediyoruz. Biz burada anne ve babalar olarak sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz. Ya çocuklarımız ya da biz de burada öleceğiz. Hepimiz eylemimizde çok kararlıyız, bir yere gitmeyeceğiz."

DEMOKRAT PARTİ´DEN AİLELERE DESTEK ZİYARETİ

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile birlikte HDP il binası önüne gelerek, evlat nöbetindeki ailelere destek ziyaretinde bulundu. Ailelerle tek tek görüşen ve gül veren Genel Başkan Uysal ve Enginyurt, ziyaretin ardından ailelerin yanında olduklarını belirten bir açıklama yaparak, çadırdan ayrıldı.

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Burak EMEK

2021-01-05 17:33:35



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