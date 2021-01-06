Diyarbakır´da bir evde 2 kişi ölü olarak bulundu, 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Doğalgaz sızıntısına bağlı zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.DHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır
2021-01-06 15:21:36
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