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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar Belediyesi ilk kez kadın voleybol takımı kurdu

İHA

Bağlar Belediyesi ilk kez kadın voleybol takımı kurdu

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı ile ilçede bulunan kız çocuklarının spora teşvik edilmesi amacıyla Bağlar Belediyespor bünyesinde ilk kez kadın voleybol takımı kuruldu.
Bağlar Belediyesi, gençlerin spora teşvik edilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalarda bir ilke imza attı. Futbol, basketbol ve karateden sonra kadın voleybolu da faal hale getirildi. Belediye tarihinde bir ilk olan voleybol takımı çalışmalarına başlarken, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu belediyenin spor salonunda düzenlenen törenle sporculara malzeme dağıtımında bulundu. Başkan Beyoğlu, yakın ilgi gösterdiği kadın sporculara başarılar diledi.

"Sporun altyapısını güçlendiriyoruz"
Gençlerin spora özendirilmesine önem verdiklerini kaydeden Beyoğlu, "Çok amaçlı güzel bir spor tesisi inşa ediyoruz. Projenin içinde voleybol tesisi de var. Burada çocuklarımız hem spora kanalize edilecek hem de belediyemizi ve kentimizi başarıyla temsil edecek sporcular yetişecek. Bağlar Belediyespor kulübümüz vesilesiyle sporun alt yapısını güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.
Bağlar Belediyespor Kulübü Başkanı Ferit Tutşi ise ilçede bulunan çocukların geleceğe umutla bakmasını sağlamak üzere sağlıklı temeller atmaya çalıştıklarını dile getirerek spora olan desteği nedeniyle Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti.

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