Ergani Belediyesinden park ve bahçelerde temizlik seferberliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ergani Belediyesinden park ve bahçelerde temizlik seferberliği

İHA

Ergani Belediyesinden park ve bahçelerde temizlik seferberliği

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, park ve yeşil alanlara yönelik temizlik seferberliği başlattı.
Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatları ile harekete geçen Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dinlendiği, çocukların vakit geçirdikleri park ve yeşil alanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ilçe genelinde park ve yeşil alanlarda ağaç budama, çim biçme, temizlik, ilaçlama ve gübreleme çalışmaları yapan ekipler, zarar gören çocuk oyun grupları ve kent mobilyalarının bakım onarımını da gerçekleştirdi.
Ekiplerin, periyodik olarak bu çalışmaları sürdüreceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da doğal gaz zehirlenmesi: Avukat, eşi ve stajyeri öldü (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da doğal gaz zehirlenmesi: Avukat, eşi ve ...
'Hediye Karavanı'nın son durağı Diyarbakır
YEREL HABERLER 'Hediye Karavanı'nın son durağı Diyarbakır
Diyarbakır’da doğal gaz faciası: 2'si avukat 3 ölü
YEREL HABERLER Diyarbakır’da doğal gaz faciası: 2'si avukat 3 ölü
Şehit yakınları ve gazilerden polise katil diyenlere kınama
YEREL HABERLER Şehit yakınları ve gazilerden polise katil diyenlere ...
Diyarbakır'da doğal gaz zehirlenmesi: Avukat, eşi ve stajyeri öldü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da doğal gaz zehirlenmesi: Avukat, eşi ve ...
Bağlar Belediyesi ilk kez kadın voleybol takımı kurdu
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi ilk kez kadın voleybol takımı kurdu
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Hediye Karavanının son durağı Diyarbakır oldu
YEREL HABERLER Hediye Karavanının son durağı Diyarbakır oldu
Diyarbakır’da bir avukatlık bürosunda iddiaya göre doğalgaz sızıntısı sonucu zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.
YEREL HABERLER Diyarbakır’da bir avukatlık bürosunda iddiaya göre ...
Kazan, söküm sırasında alev aldı, iş yeri kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Kazan, söküm sırasında alev aldı, iş yeri ...
Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Özdemiral görevine başladı
YEREL HABERLER Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Özdemiral ...
Diyarbakır’daki trafik kazası KGYS’ye yansıdı
YEREL HABERLER Diyarbakır’daki trafik kazası KGYS’ye yansıdı
Silvan Kaymakamı Çelik'ten İlçe Emniyet Müdürü Aral'a başarı belgesi
YEREL HABERLER Silvan Kaymakamı Çelik'ten İlçe Emniyet Müdürü Aral'a ...
Silvan'da şehitler için anıt park yapıldı
YEREL HABERLER Silvan'da şehitler için anıt park yapıldı
Evlat nöbetinde 492'nci gün; aile sayısı 184 oldu
YEREL HABERLER Evlat nöbetinde 492'nci gün; aile sayısı 184 oldu
Silvan'da tek yön uygulaması başladı
YEREL HABERLER Silvan'da tek yön uygulaması başladı
Oda ve Borsadan Halk Bank ile işbirliği protokolü
YEREL HABERLER Oda ve Borsadan Halk Bank ile işbirliği protokolü
Diyarbakır'dan 258 komando, Suriye'ye uğurlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'dan 258 komando, Suriye'ye uğurlandı
Mehmetçikler düğüne gider gibi Rasulayn'a gitti
YEREL HABERLER Mehmetçikler düğüne gider gibi Rasulayn'a gitti
Prof. Dr. Tekin: Farklı iki aşıyı yaptırmak kaynak israfı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Tekin: Farklı iki aşıyı yaptırmak kaynak ...
Evlat nöbetindeki baba: Oğlumu dağa gönderiyorlar ve beni de burada tehdit ediyorlar
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Oğlumu dağa gönderiyorlar ve ...
Evlat nöbetindeki aileler PKK'nın 13 yıl önceki katliamını unutmadı Çocukları dağa kaçırılan aileler: "Hem masum çocukları öldürüyorlar hem dağa kaçırıyorlar"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler PKK'nın 13 yıl önceki ...
Bağlar Belediyesi yeni yıla yeni hizmetlerle başladı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi yeni yıla yeni hizmetlerle başladı
Evlat nöbetindeki anne: "Kızımın annelik hakkını elinden aldılar"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: "Kızımın annelik hakkını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X