HDP önündeki aileler, evlatlarından gelecek mutlu haberi bekliyor

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti eylemi 492’nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 492'nci gününde devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Diyarbakır'dan oğlu 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir oğluna çağrıda bulunarak, "5 yıldır oğlum kayıp, ona hasret kalmışım. HDP’den çocuğumu istiyorum, nasıl götürdülerse öylede getirsinler. Oğlum neredeysen gelip devlete teslim ol. Orası senin yerin değil gel evine, senin elinden kalemi aldılar, silah verdiler" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.