Kuyumcuyu annesinin yanında vuran katil zanlıları, 200 kamera kaydı incelenerek yakalandı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, 22 Aralık'ta annesinin gözü önünde kar maskeli 2 kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan kuyumcu Sinan Yoldaş'ın (21) katil zanlıları M.E. ve B.G., polis ekiplerinin 1000 saatlik 200 kamera kaydını incelemesi sonucu yakalandı.

Olay, 22 Aralık sabahı, merkez Bağlar ilçesindeki Nükhet Coşkun Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanında meydana geldi. Annesiyle birlikte iş yerini açan Sinan Yoldaş, vitrine altınları yerleştirmeye başladı. Bu sırada dükkana gelen kar maskeli 2 kişi, pompalı tüfekle ateş ederek, Yoldaş'ı annesinin gözü önünde göğsünden vurarak, öldürdü. Ardından şüphelilerden biri, tezgahın arkasına geçti. Bu sırada Yoldaş'ın annesi, sopayla karşı koyarak, pompalı tüfeği şüphelinin elinden aldı. Bunun üzerine şüpheliler, altınları alamadan dükkandan kaçtı.

ÖZEL EKİP, 16 GÜN SONRA KATİL ZANLILARINI YAKALADI

Olayın ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce özel ekip kuruldu. Ekipler, çalışmaları kapsamında 200 güvenlik kamerasında toplam 1000 saatlik görüntü izledi. Kriminal ekiplerince iş yerinden alınan parmak izlerini detaylı inceleyen ekipler, bu kez sokak çalışmasına başladı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kar maskeli 2 şüphelinin kimliklerini bu sayede tespit etti. Katil zanlılarının M.E. ve B.G. olduğu belirlendi. Ekipler, yer tespitinin ardından operasyon için harekete geçti. Katil zanlıları, 16 gündür saklandığı yere düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan M.E. ve B.G.'nin emniyetteki sorguları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-01-07 09:21:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.