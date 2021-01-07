Aküzüm, Öz Sağlık İş Diyarbakır İl Başkanlığına atandı

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Hakiş Konfederasyonuna bağlı Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanlığına Mehmet Aküzüm atandı.

Hakiş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, yönetim kurulunun, Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert ve yönetim kurulunun istişareleri sonucu işkolunun Türkiye’deki en büyük sendikası olan Hakiş Konfederasyonuna bağlı Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanlığına Mehmet Aküzüm atandı.

Uzun yıllardır Hakiş çatısı altında emekçi çalışan işçilere hizmet eden ve her daim emekçi meslektaşlarının yanında olan genç ve tecrübeli Aküzüm, daha önce Hakİş’e bağlı Öz Büro İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanlığı görevini yürütmekteydi. Geçmiş dönemden bugüne sendikacılık hayatında birçok başarılara imza atan Aküzüm, yeni dönemde Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanlığı görevine getirildi.

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