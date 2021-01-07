Bilgi Evi öğrencileri atık malzemelerden kendi akıl ve zeka oyunlarını tasarladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri, Akıl ve Zeka dersleri kapsamında evlerindeki atık malzemeleri kendi akıl ve zeka oyunlarını tasarladı.

Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle tüm ülkede yüz yüze eğitime ara verilmesinden ardından eğitimlerine uzaktan devam eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri, Akıl ve Zeka derslerini evlerindeki malzemeleri kullanarak kendi akıl ve zeka oyunlarını tasarladı.

Akıl ve Zeka dersi öğrenciler, geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla evlerindeki atık malzemeleri çeşitli alanlarda kullanıyor. Öğrenciler, özellikle hız, ve el göz koordinasyonunu geliştiren oyunlar tasarlayarak aile bireyleri oynuyor. Öğrenciler, eğitmenleri eşliğinde Akıl ve Zeka derslerinde kendilerini geliştirmek ve geri dönüşüme destek vermek amacıyla çalışmalarını sürdürecek

Bilgi Evi’nde eğitim gören ve Halk Oyunları ve Müzik Kulübü’ne üye öğrenciler, çalışmalarına online devam ediyor. Eğitmenler, Halk Oyunları ve Müzik Kulübü öğrencilerine müzik ve enstrümanlarla ilgili öğrencileri bilgilendirip, özellikle yöresel oyunlar ve yerel müziklerle öğrencilerin pratik yapmalarını sağlıyor.

Bilgi Evi eğitimleri, pandemi kuralları kapsamında yüz yüze eğitime geçilene kadar online olarak devam edecek. Eğitmenler, öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması için uzaktan eğitimlerle derslerine destek olmaya ve çeşitli etkinlikler yaparak evlerinde sıkılmamaları için çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

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