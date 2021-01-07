Ergani belediyesi korona virüs denetimi sürdürüyor

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Diyarbakır’ın Ergani ilçe Belediyesi Zabıta Ekipleri ilçe genelinde korona virüs ile mücadele denetimlerini sürdürüyor.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatlarıyla, ilçede faaliyet gösteren üretim ve alışveriş noktaları ayrıntılı bir şekilde denetlenirken, denetimler kapsamında sebze ve meyve hali, fabrikalar, mezbahane alanları da kontrol edildi.

Kovid19 salgınının yayılmaması için işyeri temizliğinin önemini belirten Zabıta ekipleri, esnaftan toplum sağlığı için tedbirli davranmalarını istedi.

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