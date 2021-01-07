Bakan Soylu'dan HDP önünde evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

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Burak EMEKSerdar SUNARNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 184 ailenin HDP Diyarbakır İl binası önündeki evlat nöbetine destek ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 184 ailenin HDP il binası önündeki oturma eyleminin 493'üncü gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ailelere destek vermek için ziyarette bulundu. Bakan Soylu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile birlikte evlat nöbetindeki ailelerin kaldığı çadıra geldi. Bakan Soylu, ziyaretinde evlat nöbetindeki ailelerle görüşerek sorun ve taleplerini dinledi.DHA-Politika Türkiye-Diyarbakır Burak EMEKSerdar SUNAR, Nurettin FİDANCAN

2021-01-07 17:25:01



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