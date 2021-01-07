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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar Belediyesinden canlı yayınla şeffaf arsa satışı

İHA

Bağlar Belediyesinden canlı yayınla şeffaf arsa satışı

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan imar durumu ticari değer taşıyan 5 bin 254 metrekarelik arsanın satışını canlı yayınla ihaleye çıkarıyor.
Bağlar Belediyesi, kurumdaki iş ve işlemler için planlanan ihaleleri şeffaflık ilkesinin gereği olarak canlı yayınlamaya devam ediyor. Belediyeye ait arsanın satışı da belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanarak vatandaşlar tarafından izlenebilecek. Belediyenin açıklamasında, “Mülkiyeti belediyemize ait Kayapınar ilçesi Kayapınar Mahallesi 4640 ada 2 No’lu parselde bulunan, imar durumu ticari alan olarak belirlenmiş 5 bin 254,67 metrekare arsanın satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. İşin ihalesi aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte belediyemiz meclis toplantı salonunda belediyemiz encümeninin huzurunda yapılacaktır" denildi.
İlana çıkarılan ve birçok firmanın başvurduğu arsanın satışı 8 Ocak Cuma günü saat 14.30’da belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlayacak.

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