Kuyumcuyu annesinin yanında vuran katil zanlıları, 200 kamera kaydı incelenerek yakalandı (3)

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TUTUKLANDILAR

Diyarbakır'da 22 Aralık'ta annesinin gözü önünde kar maskeli 2 kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan kuyumcu Sinan Yoldaş'ın (21) katil zanlıları olarak yakalanan M.E. ve B.G., emniyetteki işlemlerinin ardından, çelik yelek giydirilerek, güvenlik önlemleri altında sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-01-07 21:23:07



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