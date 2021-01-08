Polislik hayali kuran gençler zorlu maratonda

Diyarbakır'da, Polis Akademisi tarafından yayımlanan 27. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ilanına başvuran aday adayları, polis olmak için fiziki hazırlık kurslarında yoğun tempo harcıyor.

Polis Akademisi 27. dönem polis alımı kapsamında 7 bin kişilik kontenjan ilanı yayımladı. Diyarbakır'da POMEM ilanına başvuru yapan kadın ve erkek aday adayları fiziki mülakat öncesi hazırlık antrenman kurslarına başvuru yaptı. Adaylar, korona virüs salgını tedbirlerini alıp, sosyal mesafe kurallarına uyarak zorlu parkur antrenmanlarını yapıyor. Polis Akademisi tarafından belirlenen süre içeresinde fiziki mülakatı tamamlamak için adaylar, kondisyon ağırlıklı yoğun antrenmanlar gerçekleştiriyor.

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