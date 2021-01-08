Dicle Elektrik, 223 muhtarla 62 online toplantı yaptı

Hizmet bölgesindeki muhtarlarla iletişime özel önem veren Dicle Elektrik, pandemi şartlarında muhtar toplantılarını online yapmaya başladı. 2020 yılının son 3 ayında WhatsApp uygulaması üzerinden yapılan 62 online toplantıda, 223 muhtarla görüşüldü.

Dicle Elektrik hizmet bölgesinde müşteri memnuniyeti için muhtarlar ile iletişime özel bir önem veriyor. Önceki yıllarda fiziksel olarak yapılan toplantılar geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle büyük oranda online olarak gerçekleştirildi. 2020 yılında WhatsApp üzerinden farklı muhtar gruplarıyla iletişime devam edildi. Geçtiğimiz yılın eylül ayında Batman’da başlayan online muhtar toplantıları yıl sonuna kadar devam etti. Yaklaşık 3 aylık sürede 6 il merkezinden ve 5 büyük ilçeden toplam 223 mahalle ve köy muhtarıyla görüşmeler gerçekleştirildi.



Dicle Elektrik Müşteri Memnuniyeti Merkezi (3M) tarafından gerçekleştirilen toplantılarda muhtarlardan 85 farklı şikayet, öneri ve talep iletildi. 3M yetkilileri tarafından muhtarlardan gelen 70 sorun ilgili birimlere iletilmek suretiyle hızlı şekilde çözüme kavuşturulurken, diğer sorunların çözümü için de mutabakat sağlandı.

Muhtar grupları tarafından 3M yetkililerine iletilen konular arasında sokak aydınlatması, Alo 186 Çağrı Merkezine erişim, bazı mahallelerde trafo kapasitesinin yetersiz kalması, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerin daha fazla denetlenmesi, elektrik maliyetlerindeki artış, kaçak tüketime yönelik işlemler, açmakesme ücretleri, şirket yetkililerine erişimin kolaylaştırılması ve çiftçi borçlarının yapılandırılması yer aldı.

Müşteri Memnuniyeti Müdürü Rıdvan Çatır, büyük bir hizmet bölgesinde müşteri memnuniyeti için gösterdikleri tüm çabalara rağmen bazı eksikler olabileceğini belirterek, “Bunların bize aktarılmasında muhtarlar çok önemli bir rol icra ediyorlar. Bize ilettikleri sorunlara hızlı çözüm üretmek için seferber oluyoruz. Bundan sonra da muhtarlarla yakın diyalog halinde bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

Rıdvan Çatır muhtar gruplarıyla düzenli görüşmelerin pandemi sürecinde online olarak yeni yılda da devam edeceğini söyledi.

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