Dicle Elektrik, 223 muhtarla 62 online toplantı yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dicle Elektrik, 223 muhtarla 62 online toplantı yaptı

İHA

Dicle Elektrik, 223 muhtarla 62 online toplantı yaptı

Hizmet bölgesindeki muhtarlarla iletişime özel önem veren Dicle Elektrik, pandemi şartlarında muhtar toplantılarını online yapmaya başladı. 2020 yılının son 3 ayında WhatsApp uygulaması üzerinden yapılan 62 online toplantıda, 223 muhtarla görüşüldü.
Dicle Elektrik hizmet bölgesinde müşteri memnuniyeti için muhtarlar ile iletişime özel bir önem veriyor. Önceki yıllarda fiziksel olarak yapılan toplantılar geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle büyük oranda online olarak gerçekleştirildi. 2020 yılında WhatsApp üzerinden farklı muhtar gruplarıyla iletişime devam edildi. Geçtiğimiz yılın eylül ayında Batman’da başlayan online muhtar toplantıları yıl sonuna kadar devam etti. Yaklaşık 3 aylık sürede 6 il merkezinden ve 5 büyük ilçeden toplam 223 mahalle ve köy muhtarıyla görüşmeler gerçekleştirildi.

Dicle Elektrik Müşteri Memnuniyeti Merkezi (3M) tarafından gerçekleştirilen toplantılarda muhtarlardan 85 farklı şikayet, öneri ve talep iletildi. 3M yetkilileri tarafından muhtarlardan gelen 70 sorun ilgili birimlere iletilmek suretiyle hızlı şekilde çözüme kavuşturulurken, diğer sorunların çözümü için de mutabakat sağlandı.
Muhtar grupları tarafından 3M yetkililerine iletilen konular arasında sokak aydınlatması, Alo 186 Çağrı Merkezine erişim, bazı mahallelerde trafo kapasitesinin yetersiz kalması, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerin daha fazla denetlenmesi, elektrik maliyetlerindeki artış, kaçak tüketime yönelik işlemler, açmakesme ücretleri, şirket yetkililerine erişimin kolaylaştırılması ve çiftçi borçlarının yapılandırılması yer aldı.
Müşteri Memnuniyeti Müdürü Rıdvan Çatır, büyük bir hizmet bölgesinde müşteri memnuniyeti için gösterdikleri tüm çabalara rağmen bazı eksikler olabileceğini belirterek, “Bunların bize aktarılmasında muhtarlar çok önemli bir rol icra ediyorlar. Bize ilettikleri sorunlara hızlı çözüm üretmek için seferber oluyoruz. Bundan sonra da muhtarlarla yakın diyalog halinde bulunmaya devam edeceğiz” dedi.
Rıdvan Çatır muhtar gruplarıyla düzenli görüşmelerin pandemi sürecinde online olarak yeni yılda da devam edeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polislik hayali kuran gençler zorlu maratonda
YEREL HABERLER Polislik hayali kuran gençler zorlu maratonda
Silvan sokaklarında 'Kahrolsun PKK' afişleri asılı
YEREL HABERLER Silvan sokaklarında 'Kahrolsun PKK' afişleri asılı
Yoğun bakımda dua isteyen doktor, koronavirüsü yendi; 'korunma' uyarısı yaptı
YEREL HABERLER Yoğun bakımda dua isteyen doktor, koronavirüsü yendi; ...
Bakan Soylu’dan İHA'nın evlat nöbetindeki aileleri çektiği belgesele övgü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ellerinize sağlık, burayı anlatan çok güzel bir belgesel olmuş"
YEREL HABERLER Bakan Soylu’dan İHA'nın evlat nöbetindeki aileleri ...
Kuyumcuyu annesinin yanında vuran katil zanlıları, 200 kamera kaydı incelenerek yakalandı (3)
YEREL HABERLER Kuyumcuyu annesinin yanında vuran katil zanlıları, ...
Bakan Soylu'dan HDP önünde evlat nöbetindeki ailelere ziyaret (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu'dan HDP önünde evlat nöbetindeki ailelere ...
İçişleri Bakanı Soylu, 493 gündür HDP önünde evlat nöbetinde olan ailelerle bir araya geldi
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, 493 gündür HDP önünde evlat ...
İçişleri Bakanı Soylu, HDP önünde evlatlarının yolunu gözleyen alilerle buluştu
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, HDP önünde evlatlarının yolunu ...
Bakan Soylu'dan HDP önünde evlat nöbetindeki ailelere ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Soylu'dan HDP önünde evlat nöbetindeki ailelere ...
Bağlar Belediyesinden canlı yayınla şeffaf arsa satışı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesinden canlı yayınla şeffaf arsa ...
Öğrencilerden örnek davranış
YEREL HABERLER Öğrencilerden örnek davranış
Diyarbekirspor 5 futbolcu ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Diyarbekirspor 5 futbolcu ile yollarını ayırdı
Sakarya Caddesinin iyileştirilmesinde sona doğru
YEREL HABERLER Sakarya Caddesinin iyileştirilmesinde sona doğru
Bağlar Belediyesinden tutuklu ve hükümlülere nikah kolaylığı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesinden tutuklu ve hükümlülere nikah ...
Doğal gaz zehirlenmesinden ölen avukat, eşi ve stajyeri toprağa verildi
YEREL HABERLER Doğal gaz zehirlenmesinden ölen avukat, eşi ve ...
Kuyumcuyu annesinin yanında vuran katil zanlıları, 200 kamera kaydı incelenerek yakalandı (2)
YEREL HABERLER Kuyumcuyu annesinin yanında vuran katil zanlıları, ...
Evlat nöbetindeki anne: HDP il binası olmadan hiçbir çocuk dağa gidemez
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: HDP il binası olmadan hiçbir ...
Ergani belediyesi korona virüs denetimi sürdürüyor
YEREL HABERLER Ergani belediyesi korona virüs denetimi sürdürüyor
Bilgi Evi öğrencileri atık malzemelerden kendi akıl ve zeka oyunlarını tasarladı
YEREL HABERLER Bilgi Evi öğrencileri atık malzemelerden kendi akıl ...
Diyarbakır'daki kuyumcu cinayetinin failleri adliyeye çıkarıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki kuyumcu cinayetinin failleri adliyeye ...
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Diyarbakır’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ...
Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: “Teslim oluyorsan ol, olmuyorsan sana hakkını helal etmem”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: “Teslim ...
Aküzüm, Öz Sağlık İş Diyarbakır İl Başkanlığına atandı
YEREL HABERLER Aküzüm, Öz Sağlık İş Diyarbakır İl Başkanlığına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X