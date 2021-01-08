Soylu'nun ziyareti, Erdoğan'ın geleceği haberi evlat nöbetindeki aileleri mutlu etti (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AİLELERE TÜKÜRME GERGİNLİĞİ

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 184 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 494'üncü gününde gerginlik yaşandı. HDP İl Başkanlığı binasına giriş yapan B.T. adlı kadın, bu sırada evlat nöbetindeki ailelere tükürdü. Ailelerin tepkisi üzerine B.T., parti binasına girdi. Bir süre sonra parti binasından çıkan B.T., Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı.

B.T.'nin emniyetteki sorgusu sürerken, polis ekiplerince HDP il binası önünde geniş güvenlik önlemi alındı. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-01-08 15:44:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.