Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ensarioğlu: “28 Şubatın karanlık zihniyetine yer yok”

MemurSen Diyarbakır İl Başkanı ve SağlıkSen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, CHP’li Fikri Sağlar’ın ‘Türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum’ ifadesine tepki gösterdi.

MemurSen Diyarbakır İl Başkanı ve SağlıkSen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, CHP’li Fikri Sağlar’ın türban ile ilgili yapmış olduğu açıklamalara tepki gösterdi. İnsanların giyimlerinden dolayı, etnik kökenlerinden dolayı asla ve asla ötekileşmesini istemediklerini belirten Ensarioğlu, “Bu ülkede artık 28 Şubatın karanlık zihniyetine yer yok. Adaleti ve insanlığı tehdit eden kılık kıyafet değil bu faşist zihniyettir. Türbanlı bir hakimin adil olamayacağı görüşü barbarca ve nefret suçu içeren bir yaklaşımdır, şiddetle kınıyoruz. CHP'li Fikri Sağlar'ın ‘Türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum’ ifadesi tam bir bölücülük örneğidir. İdeolojik ve militancadır. Demokrasi ve hukuk düşmanı barbar bir zihniyettir. Düşünce ve inanç temelinde, bireyi ve toplumu hedef alan her yaklaşım insanlık suçudur" dedi.



"Toplumumuz artık bu çağ dışı zihniyete geçit vermiyor"

Toplumun temel dinamikleriyle kimsenin oynamaya hakkının olmadığını aktaran Ensarioğlu, "Yıllarca bu ülkeyi bölmek için her yolu denediler. Barbar zihniyetteki bu kafalar, karanlık anlayışlarını hala topluma dayatma peşindeler. Bu faşist zihniyet, ötekileştirici, ayrımcı ve özgürlükleri hedef alan yaklaşımları ile ülkemize ve insanımıza kötülük yapmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Toplumumuz artık bu çağ dışı zihniyete geçit vermiyor. Millet her şeyi görüyor ve gereken cevabı veriyor. Biz MemurSen ailesi olarak, bu karanlık ve kör zihniyetlerle mücadelemize devam ediyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.