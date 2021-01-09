Diyarbakır, hafta sonu kısıtlamasının ilk günü sessiz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, hafta sonu ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü, cadde ve sokaklar bomboş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü Diyarbakır'ın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu. Kentin farklı noktalarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, Yenişehir, Kayapınar, Sur ve Bağlar ilçelerinde denetim yaptı. Ekipler, denetimlerde durdurdukları araçlarda bulunanların kısıtlamadan muaf olup, olmadığını kontrol etti. Kısıtlamayı ihlal edenlere ise polis ekiplerince cezai işlem uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

2021-01-09 11:33:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.