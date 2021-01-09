495´inci gündeki evlat nöbetine, kısıtlamada kaldıkları otelde devam ettiler



Serhat ÖZDEMİRNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 184 aile, eylemlerinin 495'inci gününde, evlat nöbetini, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. Hakkari'de 2016 yılında 9 yaşındayken kaçırılan kardeşi Hamza için annesiyle birlikte oturma eylemini sürdüren Aysun Adıyaman, "PKK'da ne din nede vicdan var. 9 yaşındaki kardeşimi kaçıracak kadar vicdansızlar" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

'ELLERİNİ ÇOCUKLARIN ÜZERİNDEN ÇEKSİNLER'

Hakkari'de 2016 yılında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kardeşi Hamza için annesiyle birlikte oturma eylemini sürdüren Aysun Adıyaman, kardeşinin HDP ve yandaşları tarafından terör örgütüne teslim edildiğini söyledi. Eylemlerini sürdürmede kararlı olduklarını anlatan Adıyaman, "Kardeşim HDP yandaşları tarafından para karşılığı PKK´ya satıldı. Eylemimizin 495'inci günündeyiz. Eylemi sürdürmekte kararlıyız. PKK´da ne din ne de vicdan var. 9 yaşındaki kardeşimi kaçıracak kadar vicdansızlar. Onlardan bir merhamet beklemiyorum. Merhametli olsaydılar 9 yaşındaki çocuğu kaçırmazlardı. Yol bilen kaçmayı düşünen biri var ise kardeşimi alıp getirmesini istiyorum. Artık ellerini çocukların üzerinden çeksinler. Biz bu zulmü istemiyoruz. Hepimiz Kürt´üz ama yaşama hakkı elinden alınan bir çocuk için geri kalan hiçbir hakkın önemi yok. Kaçırılan çocuk önce dinden çıkartılıyor. 'Allah adını anmayacaksın, Kur'an'dan bahsetmeyeceksin' diyorlar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Nurettin FİDANCAN

2021-01-09 13:23:17



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