Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Hazro Belediyesine iş makinesi hibe edildi

Diyarbakır’ın Hazro İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar’ın girişimleri sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilçeye kazıcı ve yükleyici iş makinesi hibe edildi.

Hazro Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Vardar’ın girişimleri sonuç verdi. Kaymakam Vardar’ın yetkililerle görüşmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilçe belediyesinde kullanılmak üzere kazıcı ve yükleyici iş makinesi hibe edildi. Hibe edilen iş makinesi ilçeye getirildi. Burada konuşan Kaymakam Vardar, emeği geçenlere teşekkür ederek iş makinesinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

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