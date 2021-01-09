Bismil'de Evlilik Okulu açılması için imzalar atıldı

Kadına yönelik şiddetin son bulunması için Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamlığı ve belediyesi öncülüğünde Evlilik Okulunun açılması için imzalar attı.

Bismil Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonundan düzenlenen toplantıya Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen ile kurum müdürleri katıldı. Evlilik Okulu açılması için düzenlenen programda bir araya gelen Kaymakam Hamza Türkmen ve kurum amirleri okulun açılması için projeyi imzaladı. İlçede açmayı planladıkları Evlilik Okulunun imza töreni için bir araya geldiklerini belirten Kaymakam Türkmen, bu Evlilik Okulunda evlilik kurumunun ciddiyetini, yeni evlenen genç çiftlere bilgilendirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Kaymakam Türkmen, "Özelikle kadına yönelik şiddetin gündemde olduğu bu hassas konu döneminde kadına yönelik şiddeti azaltmayı, aile içindeki sorunları daha iyi bir şekilde çözülmeyi amaçlıyoruz. Kadın cinayetinin önüne geçmeyi amaçlan bu evlilik okulunun hazırlaması için kaymakamlık ve belediye öncülünde Sağlık Müdürlüğü, Mili Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü gibi ilçemizdeki birçok kurumla bir araya geldik. Bunlarla el birliğiyle, Evlilik Okulunu hayata geçireceğiz. Evlenme niyetinde olan gençlerimize vereceğimiz eğitimle daha sağlıklı bir yuva kurmalarını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından taraflar arasında okulun açılması için imzalar atıldı.

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