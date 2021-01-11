3 ilde 'sahte iş ilanıyla dolandırıcılık' çetesine operasyon: 13 gözaltı (2)

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ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Diyarbakır'da, sosyal medyadan 'evde kına paketleme', 'kalem montajı' gibi sahte iş ilanları verip, çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, 2'si kadın 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR

2021-01-11 12:55:04



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