Hem sadaka kutusunu hem de işçilerin maaşının bulunduğu 300 kiloluk kasayı çaldılar Diyarbakır’da tekstil atölyesine giren hırsızlar, içinde işçilerin maaşının olduğu kasa ile sadaka kutusunu çalıp kayıplara karıştı

Diyarbakır’da bir tekstil fabrikasına giren hırsızlar, içinde işçilerin maaşı olan 350 bin liranın bulunduğu 300 kilogramlık kasa ile sadaka kutusunu alıp kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi 312. sokakta bulunan tişört ve tulüm atölyesine cuma gecesi saat 03.00 sıralarında maskeli ve eldivenli 4 hırsız pencereden girdi. Bayan mescidinin penceresinden içeri giren hırsızlar, büroda bulunan 2 cep telefonu, 3 diz üstü bilgisayar sadaka kutusu ve içinde işçilerin maaşı olan 350 bin liranın bulunduğu 300 kiloluk kasayı alarak kayıplar karıştı.



“Hırsızlar her yeri biliyorlarmış gibi rahat hareket ediyordu”

İş yeri sahibi Yusuf Koç, cuma gece geç saatlerde yüzleri maskeli 4 kişinin pencereden atölyeye girdiklerini söyledi. Koç, “Hırsızlar klimanın motorun üzerine çıkarak tornavidayla açtıkları pencereden içeri girmişler. İşçilerin maaşı olan350 bin liranın içinde olduğu kasayı yerde montajlı olmasına rağmen kırarak yerinden söküp götürdüler. Kasanın içinde işçilerin parası yanı sıra önemli evraklarımız ve bir miktar altın mücevherat bulunuyordu. Hepsi kasayla birlikte çalındı. Biz 7 yıla yakın bu işi yapıyoruz her ayın 10’unda işçilerin maaşını veriyorduk bunu bilen hırsızlar işçilerin maaşını alacağından bir gün önce iş yerimize girdi. Bu hırsızlar tahminimizce bizi bilip tanıyanlardır öyle olmasaydı işçilerin maaşından bir gün önce iş yerimize girmezlerdi ve güvenlik kamarasında her yeri biliyorlarmış gibi rahat hareketleri dikitimizi çekti. Biz sabah iş yerine geldiğimizde durumdan haberdar olduk, hemen emniyeti aradık. Polis buraya gelerek incelemede bundular sağ olsunlar ilgilendiler inşallah hırsızları yakalarlar. İşçi kardeşlerimiz rahat olsun inşallah 2 gün içinde maaşlarını vereceğiz bizim emniyetten istediğimiz hırsızların bir an önce yakalanmasıdır” dedi.



“Hırsızları tanıyanlar yardımcı olana 20 bin lira ödül vereceğiz”

Hırsızların bulunup yakalanması için vatandaştan da destek isteyen işyeri sahibi Yusuf Koç, “Vatandaşlara sesleniyorum bunları tanıyan bilen varsa emniyete bildirsin. Hırsızların yakalanmasına yardımcı olanlara ödül olarak 20 bin lira vereceğiz, yeter ki hırsızlar yakalansın” diye konuştu.

Polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

