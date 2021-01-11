Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 220 günde 5 bin ağaç dikti

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2020 yılı haziran ayından itibaren bugüne kadar kentteki park, bahçe, kaldırım ve refüjlere farklı türde 5 bin 128 ağaç dikti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kentin görsel zenginliğini ve ağaç çeşitliliğini artırmak için 2020 Haziran ayından itibaren bugüne dek park, bahçe, kaldırım ve refüjlere farklı türlerde 5 bin 128 ağaç dikti. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 220 günlük periyodda daha önce belirlenen alanlara 80 şeker akça, 532 zakkum, 22 ligustrum, 164 İran çamı, 305 mavi servi, 801 adet çınar, 45 süs eriği, 6 dut, 18 alev ağacı, 318 dişbudak, 145 leylandi, 2 söğüt, 5 süs elması, 14 palmiye, 17 süs armudu, 38 ıhlamur, 15 hatmi, 23 top mazı, 461 oya, bin 866 Toros sediri, 76 azunuku çam, 50 piramit mazı, 75 köknar ve 50 adet samarat ağacı dikti. Fidan dikim mevsiminde özellikle boş refüjlerde peyzaj çalışmalarını yoğunlaştıran Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, daha önce dikilen ağaçlara ise budama, bakım, sulama, ilaçlama işlemleri yapıp ağaçları koruma altına aldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, kişi başına düşen yeşil alanları artırmak için ağaç dikimi çalışmalarını 2021 yılında da sürdüreceklerini bildirildi.

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