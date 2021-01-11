Evlat nöbetindeki baba: Nereye kadar Kandil'e vekillik yapacaksınız?



Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 184 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 497'nci günde de sürüyor. Diyarbakır'dan 2015 yılında 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, HDP'nin Kürtleri temsil etmediğini belirterek, "HDP milletvekilleri, çocuklarını Avrupa'ya gönderiyor; Kürt ailelerinin çocuklarını da mağaralarda ölüme mahkum ediyor. Artık Kürt ailelere vekillik yapın. Nereye kadar Kandil'e vekillik yapacaksınız?" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, geçen yıl 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun ile en son Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

'HDP, EYLEMİMİZDEN RAHATSIZLIK DUYUYOR'

Diyarbakır'dan 2015 yılında 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, HDP'nin Kürtleri temsil etmediğini söyledi. Aydın, "Biz burada durduğumuz müddetçe HDP, eylemimizden rahatsızlık duyuyor. Artık 15 yaşındaki çocukları dağa gönderemiyorlar. Biz burada hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Biz diyoruz ki 'Çocuklarımızı artık dağa göndermeyin. Çocuklarımızı bize geri gönderin'. HDP, 'Bizim 6 milyon seçmenimiz var' diyor. 6 milyon seçmen size oy verdi. 'Çocuklarımızı dağa götürün' mü dedi? Maalesef, HDP sözünde durmadı. Kürt halkına sahip çıkmadı. Bu halka zulmetti. 15 yaşındaki çocukların ne işi var dağda? HDP milletvekilleri, çocuklarını Avrupa'ya gönderiyor; Kürt ailelerin çocuklarını da mağaralarda ölüme mahkum ediyor. Artık Kürt ailelere vekillik yapın. Nereye kadar Kandil'e vekillik yapacaksınız? Biz eylemimizde kararlıyız. HDP, nasıl çocuklarımızı dağa götürmüşse öyle de getirsin. Ya çocuklarımız ya da biz de burada öleceğiz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR

2021-01-11 15:29:10



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