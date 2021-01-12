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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 yıllık çocuk özlemi Rojda bebek ile son buldu

İHA

15 yıllık çocuk özlemi Rojda bebek ile son buldu

Diyarbakırlı Kıymet ve Veysi Erdoğan çifti çocuk sahibi olmak için birçok tüp bebek merkezinde tüp bebek tedavisi görmesine rağmen 15 yıl boyunca başarılı sonuç elde edemedi. İnfertilite problemi olan çift Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'in tedavisinin ardından 15 yıl sonra Rojda bebeği kucaklarına aldı.
Kıymet ve Veysi Erdoğan çifti evliliklerini taçlandırmak için normal yollarla çocuk sahibi olamayınca tüp bebek tedavisi görmeye karar verdi. 15 yıl boyunca birçok tüp bebek merkezinde tedavi gören çiftin çocuk hayali bir türlü gerçekleşmedi. Tavsiye üzerine Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'in kliniğine gelen çiftin yapılan detaylı muayenesinde hem erkek hem de kadın faktörlü infertilite problemi olduğu ortaya çıktı. Uygulanan ön tedavilerin ardından çift ilk tüp bebek denemesinde mutlu haberi aldı. Çift, 15 yıllık uğraşın ardından doğan bebeklerini kucağına aldılar. Dünyaya gelen Rojda bebek ile Prof. Dr. Çoksüer’e ziyarete gelen aile mutluluklarını ekip ile paylaştı.

"Rojda, 15 yıllık özlemi olan bir bebeğimiz"
Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, Rojda bebek 15 yıllık çocuk özleminin mutlu sonu olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Çoksüer, "15 yıllık özlem bizim kliniğimizde giderildi. Hastamız daha önce geldiğinde de psikolojik olarak ciddi anlamda travma halindeydi. Çocuk özlemi psikolojik yük oluşturmuştu. Birçok denemesi olmuş. İstanbul, Ankara gibi birçok şehre gitmiş, uygulama yapılmış. Fakat gebelik elde edilememiş. Hasta bize geldiğinde ciddi bir stres faktörü olduğunu gördük. Biz de stres faktörü olan hastamıza akupunktur uygulaması yaptık. Bu hastada hem akupunktur tedavisi hem de yumurta detoks tedavisi yaptık. Detoks tedavisi özellikle yumurtaların daha iyi ve daha kaliteli yumurta elde etmek için yaptığımız bir uygulama. Bu hastamızda da 15 yıllık çocuk özlemi hem akupunktur hem de yumurta detoks tedavisiyle son buldu. Şu anda bebeğimizi sağ salim kucağımıza aldık, mutluluklarını bizimle paylaşmak için bebeklerini getirmişler. Bizim için en müthiş anlardan bir tanesi. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkese bu mutluluğu tattırsın inşallah" dedi.
15 yıldır evli olan baba Veysi Erdoğan, birçok yerde tedavi gördüklerini fakat olumlu sonuç alamadığını söyledi.
32 yaşındaki Anne Kıymet Erdoğan ise bu duygunun tarifi olmadığını belirtti. Anne Erdoğan, "Şimdi Rojda ile daha mutluyuz, daha neşeliyiz. Başka merkezlerde aşılama oldum 3 defa. Çok tedavi gördüm bir şey yoktu. Akrabalar biliyordu, tavsiye etti, biz de geldik. Tüp bebek ile Rojda oldu. Değişik bir duygu, tarifi yok, çok iyiyiz. İnşallah rabbim olmayan herkese verir. Kısmetse ikinciyi düşünüyoruz" diye konuştu.

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